シンコーFX株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鶏冠井 悠二)は、自動売買協会(本部：東京都中央区、代表理事：岡崎 真人)と、自動売買技術および関連サービスの発展を目的とした業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。





本提携により、双方が持つ技術力・運用ノウハウ・研究知見を活用し、安全性・透明性・利便性に優れた自動売買環境の整備を共同で推進してまいります。









■業務提携の背景と目的

近年、自動売買システムの普及に伴い、より正確な情報提供や技術に関する理解促進の重要性が高まっています。ユーザーが安心して活用できる環境を整えるためにも、適切な知識共有や透明性の向上が求められています。





両者はこれらの課題を解消し、自動売買市場の健全な発展を図るため、協働して以下の取り組みを進めてまいります。









■主な提携内容

1.自動売買アルゴリズムの研究・開発・評価の共同推進

2.健全な市場育成のためのガイドライン・基準の策定

3.ユーザー向け教育・啓発コンテンツの共同制作

4.安全性向上のための運用監視・リスク管理フレームの構築

5.国際基準に対応した自動売買技術の調査と情報共有









■今後の展望

シンコーFX株式会社は、これまで培ってきた自動売買システム開発の実績を活かし、より安心して利用できる取引環境の整備に取り組んでまいります。

また、自動売買協会との連携により、研究開発・教育活動・ルール策定まで一体となった取り組みを強化し、業界全体の発展に貢献してまいります。





両者は今後も、自動売買技術の高度化と市場の健全化を目指し、継続的な協力を進めていく予定です。









■会社概要

＜シンコーFX株式会社＞

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目4番10号

代表者 ： 代表取締役 鶏冠井 悠二

事業内容： EA・インジケーター・FXツールの開発、

ツールの保守・管理・サポート

URL ： https://www.shinkotoushin.co.jp/





＜自動売買協会＞

所在地 ： 東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階

代表者 ： 代表理事 岡崎 真人

事業内容： 自動売買に関する調査研究、基準策定

URL ： https://jidoubaibai.gr.jp/