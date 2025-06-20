【楽天市場お買い物マラソン】MAXWIN最新の人気ドライブレコーダーが激安価格で販売！

昌騰有限会社

キャンペーン概要

セールショップ：楽天市場

期間：2025年6月22日(日)20:00～2025年6月27日(金)01:59

付与ポイント：最大47倍

エントリー先：https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/

半額以上セール割引アイテムはコチラ：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/c/0000000326/

特別価格商品一部ご紹介

◆MF-BDVR004B

配線不要！装着すると即時録画の前後２カメラ搭載ドライブレコーダー

4000mAh大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配なし。手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr0/

◆MDR-C014

走行のすべてをリアルな映像で残す、55fps&60fpsで驚きの鮮明さ

自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されいている60fpsを採用。従来品カメラ（25～30fps）に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。SONY STARVIS IMX462センサーを採用し暗視機能に特化したSTARVIS技術により、低い照明条件でも高感度で鮮明な画像を提供。暗い場所でも明るく、詳細な映像が得られます。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-c011b4/

◆MF-BDVR003C

車載に便利な取付けステー付属！バッテリー内蔵で配線不要な簡単ドラレコ

大容量バッテリー内蔵で最大7時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。超小型で持ち運びにも便利。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003c/

◆id-C5Pro

4K+EIS（電子動体ブレ補正）録画対応。最大9時間の長時間録画対応したドライブレコーダー

9時間長時間撮影に対応した4K高画質+EIS（手ブレ補正）機能搭載ドライブレコーダー。

SONY製STARVISとWDR技術搭載のイメージセンサー（IMX335）採用で、暗い場所でもノイズが少なく鮮明な映像が撮影できます。

キックボードやバイク・自転車に取付けできるマウントを標準付属。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/id-c5pro/