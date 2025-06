【bb.q オリーブチキン】「ボク、チパギ！もうすぐ会えるよ！」bb.qチキンの公式キャラクター「チパギ」のフィギュアが日本初上陸対象商品を買うと、数量限定でオリジナルフィギュアをプレゼント！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社(本社:東京都大田区、以下ワタミ)が国内で運営する、韓国No.1 フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ(以下、オリーブチキンカフェ)』は、2025年6月17日(火)より、公式キャラクター「チパギ(ChiBBoQ)」のフィギュアがもらえるプレゼントキャンペーンを全国の店舗でスタートします。

今回、日本に初登場となる「チパギ」フィギュアは全4種類。対象商品となる“骨付きチキン フルサイズ”の全9種類の味から、どれでも1点ご購入につき、ランダムで1体をプレゼントいたします。

※フィギュアは数量限定となっており、なくなり次第キャンペーン終了となります。

【はじめまして!ボク、チパギ!】

チパギフィギュアプレゼントキャンペーン

韓国生まれ、bb.qチキンのマスコットキャラクター「チパギ(ChiBBoQ)」のフィギュアが日本に初上陸いたしました。

名前の由来は、“chicken(チキン)”と“Best of the Best Quality(最高品質の中の、さらに最高)”をかけ合わせた造語で、bb.qブランドのこだわりを体現する存在です。

やわらかまんまるボディに、ちょこんと立ったトサカがチャームポイント。チキンやチーズボール、それからK-POPが大好きで、普段は仲間たちと一緒に「Genesis Village(ジェネシスビレッジ)」で暮らしています。

チキンと笑顔を届けるために、チパギが日本にやってきました!bb.qの本格チキンを味わいながら、ぜひチパギにも会いにきてください。

【キャンペーン情報】

チパギフィギュアプレゼントキャンペーン

対象商品を購入された方にもれなくプレゼント

※フィギュアは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※プレゼントフィギュアは4種類の中から1体ランダムとなります

対象商品:骨付きチキンフルサイズ各種(全9種類)

黄金フライドチキン、ヤンニョムチキン、ブラックペッパーチキン

クランチバターチキン、レッドチャクチャクチキン、麻辣ホットチキン

クリスピーチキン、ハニーガーリックチキン、チーズリングチキン

プレゼント内容:チパギフィギュア(4種類/ランダム)

期間:6月17日(火)~30日(月) ※フィギュアが無くなり次第終了となります

※川口樹モールプラザ店は本キャンペーンの対象外となります。

チパギフィギュアプレゼントの対象商品一覧■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality(最高品質の中の、最高)」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp