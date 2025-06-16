Agodaにおいて「dポイント最大10万ポイントもらえるキャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、Agoda International Japan株式会社が提供する旅行関連オンラインサービス「アゴダ」において、「dポイント最大10万ポイントもらえるキャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2025年6月15日（日）から2025年7月14日（月）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンは、期間中、dポイント会員専用アゴダサイト経由で5,000円※1以上のプランで宿泊予約の上、宿泊いただいた方※2を対象に、dポイント（期間・用途限定）を抽選で最大10万ポイントを進呈いたします※3。詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/95_1_6a7bb36773ce67667a0d76df5bcc2b01.jpg?v=202506170855 ]

ドコモは、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 宿泊の本体価格のみがポイント進呈対象となります。税金・サービス料等はポイント進呈対象外となります。

※2 2025年6月15日（日）から7月14日（月）に宿泊予約のうえ、2025年6月15日（日）から10月31日（金）の間に宿泊を

された方が対象

※3 ポイント有効期限は進呈日から約 2 か月で、進呈時期は 2026 年1月末を予定していますが、システムの都合により進呈が

遅れる場合がございます。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-95-f0769d765f437f3e8c47b0b7ba2db110.pdf