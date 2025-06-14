舞台『スタンドマイヒーローズ』キャスト＆チケット情報が解禁！ “マトリ”キャストのキービジュアルも解禁に
この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ（スタマイ）』が2025年9月に初の舞台化をいたします。そちらの総勢22名のキャスト情報がついに解禁となりました。
舞台版の脚本を務めるのは舞台「東京リベンジャーズ」シリーズ、舞台「ブルーロック」シリーズなどの人気作を手掛ける伊勢直弘。演出は2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ【ツキステ。】シリーズの立役者として知られる野元準也が務めます。
今作に登場するのは、“ワケあり中途採用”で麻薬取締官、通称“マトリ”になった新米捜査官・泉玲と、彼女を取り巻く個性豊かな21名の男性陣――総勢22名、圧巻のキャストが揃いました。
新宿のシアターサンモールにて、2025年9月3日（水）から9月14日（日）まで全18公演。
公演中の9月5日(金)には原作アプリが9周年を迎えることもあり、メモリアルな初舞台化となりそうです。
チケット販売は、最速のアプリ内先行が6月14日（土）10:00から22日（日）23:59まで行われます。
今後の各チームのビジュアル解禁など、続報も楽しみにお待ちください！
■チケット
一般チケット：9,800円(税込)
有償特典付きチケット（前期・後期）：各12,000円(税込)
※座席はランダムになります。値段により席種は変わりません。
※１申込につき４枚までお申し込み可能です。
【チケット特典】
・有償特典（12,000円チケットに付属）：非売品キャストブロマイド11枚組
前期（1～9公演）：マトリ（泉玲含む）・警視庁のキャスト（合計11枚）
後期（10～18公演）：Revel・都築兄弟・九条家のキャスト（合計11枚）
・先行特典：申し込み時に選択したキャストの非売品ブロマイドを1枚お渡し
※どの先行でも同じ絵柄になります。
【リピーター特典】
・3公演ごとにお好きなプリンシパルキャストの直筆サイン入りブロマイド1枚
※18公演全通の場合、最大で6枚
※同じキャストでも、別のキャストでも可
【先行発売チケット（抽選）】
１．アプリ先行（抽選）
URL：アプリ内のリンクより申込可能
期間：6月14日（土）10:00～22日（日）23:59
２．SrotaStageFC会員先行（抽選）
URL：https://srotastage.bitfan.id/
※別途入会費550円がかかります。
期間：6月28日（土）10:00～7月6日（日）23:59
３．キャスト先行（抽選）
URL：各キャストより告知
期間：7月12日（土）10:00～7月20日（日）23:59
４．一般先行（抽選）
URL：https://confetti-web.com/@/myhero_stage
（後日開通）
一般先行：7月19日（土）～7月27日（日）
【一般販売チケット（先着）】
URL：https://confetti-web.com/@/myhero_stage
（後日開通）
一般販売開始：8月2日（土）10:00～
※一般先行の未入金分の座席が後日追加される場合がございます。
舞台『スタンドマイヒーローズ』概要
■公演日程
■劇場
シアターサンモール
http://theatersunmall.server-shared.com/map/map.html(https://confetti-web.com/@/myhero_stage)
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-19-10サンモールクレストB1
東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅 大木戸門方面出口（出口2）より 徒歩3分
■原作
coly
■CAST
【マトリ（麻薬取締官）】
青山 樹：太田裕二
由井孝太郎：岡 延明
関 大輔：坂口実成夢
夏目 春：石渡真修
今大路 峻：田原 廉
渡部 悟：服部武雄
【警視庁】
朝霧 司：結城 樹
菅野夏樹：白石康介
荒木田蒼生：新井雄也
服部 耀：瀬戸祐介
【Revel】
桧山貴臣：今井俊斗
大谷羽鳥：北出流星
神楽亜貴：松原 凛
槙 慶太：輝山 立
【都築兄弟】
都築 誠：笠原織人
都築京介：工藤大夢
【九条家】
新堂清志：御堂耕平
山崎カナメ：高梨 怜
桐嶋宏弥：新井 將
九条壮馬：八神 蓮
宮瀬 豪：千葉瑞己
泉 玲：佐倉花怜
ほか
■スタッフ
脚本：伊勢直弘
演出：野元準也
プロデューサー：通崎千穂（SrotaStage）
主催・制作：舞台『スタンドマイヒーローズ』製作委員会（SrotaStage、Asagiri Entertainment）
■舞台公式サイト
https://srotastage.jp/stand-myheroes_stage/
■舞台公式X （旧Twitter）
https://x.com/myhero_stage
（ハッシュタグ：#舞台スタマイ #スタマイステ）
舞台『スタンドマイヒーローズ』上演決定記念】スペシャルログインボーナスを開催！
開催期間:6月14日(土)10:00～6月22日(日)23:59
舞台上映を記念して期間中にログインするとアイテムが受け取れます！
詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください！
■『スタンドマイヒーローズ』基本情報
タイトル : スタンドマイヒーローズ
配信日 : 2016年9月
価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)
公式サイト：https://stand-myheroes.com/
公式X：https://x.com/myhero_info (https://x.com/myhero_info)
(https://x.com/myhero_info)
App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/スタンドマイヒーローズ/id1121898899(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA/id1121898899)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja)
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBZ6KK3
■会社概要
商号：株式会社coly
代表者：代表取締役社長 中島杏奈
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂４-２-６住友不動産新赤坂ビル５階
設立：2014年2月
事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営
MD（マーチャンダイジング）
資本金：19億1,030万円（2025年4月末）
証券コード：東京証券取引所グロース市場4175
URL：https://colyinc.com/