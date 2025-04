【OIL by 美術手帖ギャラリー】諏訪未知、松下和暉、石井佑果、吉村宗浩の４人展を4月25日（金）より開催。多様な視点で絵画の可能性を追求する。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)画像左から:石井佑果《untitled》、諏訪 未知《Turn over》、松下和暉《The RATMIX’99》、吉村 宗浩《パロマー氏の大地は永遠なり》

OIL by 美術手帖ギャラリー(東京都渋谷区 渋谷PARCO2階)では、4人展「Blooming show」を、2025年4月25日(金)~5月18日(日)の期間に開催します。

概要

本展は、諏訪未知、松下和暉、石井佑果、吉村宗浩の4名の画家によって構成されています。キャリアや出自も異なり、別々の制作テーマや表現手法を持つ彼ら。唯一の共通項といえるのは、それぞれの画家が自らで経験し編み出した方法により、絵画の可能性について押し広げていこうとする姿勢です。

石井佑果は1995年生まれ。絵画が成立するための構造、視覚的アイデアの考察・検証をテーマに制作しています。

諏訪未知は1980年生まれ。身の回りにある物事や現象を真摯に見つめ、思考し、絵画に描くという行為を通して、現実世界を読み解こうとしています。

松下和暉は1992年生まれ。ノートに書き留めた言葉や文章、詩をモチーフにドローイングや絵画を制作。アナグラムの手法を用いて、言語的に絵画へとアプローチしています。

吉村宗浩は1961年生まれ。1980年代から創作活動を開始し、50歳頃にユーモアと哀愁がにじむ独特の画風を確立。独創的な作品世界は、本の装画、劇場ポスター等にも使用されています。

彼らの実践による絵画表現が、日常を生きる私たちの生活においてどのように作用し、どのように働きかけるのかにご注目ください。

プロフィール

石井 佑果(Yuuka Ishii)

1995年香川県生まれ、東京都在住。多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業後、2022年に東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻修了。

主な展覧会

2025年「THROW BACK」TEZUKAYAMA GALLERY(大阪)

2025年「The mood of longing」blank gallery(上海)

2025年「ジュリアンの不在」Up&Coming(東京)

2024年 個展「泉・ピタゴラスコンマ編」三越コンテンポラリーギャラリー(東京)

2024年 個展「大逆走」same gallery(東京)

2024年「Eudaemonia」Gallery COMMON(東京)

2024年 O JUNキュレーション展「幸福惨憺世界」ミヅマアートギャラリー(東京)

2023年「完全な経験/想像の夢想」MJK gallery(東京)

2022年「2人展:塩原有佳、石井佑果」Satoko Oe Contemporary(東京)

2022年「長文風速計」アキバタマビ21(東京)

2022年「PALALLEL e.g.1 石井佑果・衣真一郎」HANSOTO(静岡)

2021年 個展「あっけらかんの眺め」KOMAGOME1-14cas(東京)

2021年「第85回香川県美術展覧会」香川県立ミュージアム(香川)

2020年 個展「斜めのフランチェスカ」東京藝術大学取手校舎(東京)

2018年「清須市はるひ絵画トリエンナーレ2018」はるひ美術館(愛知)

2017年 個展「TWS Emerging 2017 278 秘すればフラワー」トーキョーアーツアンドスペース本郷(東京)など。

諏訪 未知(Michi Suwa)

1980年神奈川県生まれ、在住。多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業後、2005年に同大学大学院美術研究科絵画専攻油画研究領域修了。

主な展覧会

2024年 個展「Knife Rest」Gallery21yo-j(東京)

2024年 個展「Floor Plan」Galleria Finarte(愛知)

2022年 個展「project N 86」東京オペラシティーアートギャラリー(東京)

2022年「Letters, Lights, Travels on the Street (Bokura ga tabi ni deru riyuu) Curated by Jeffrey Rosen」NOWHERE(ニューヨーク、2022)

2022年「ヘリオトロープ」 照恩寺(東京)

2020年 個展「3つの世界」 KAYOKOYUKI(東京)

2020年 個展「凧の回転、水の落下」 アズマテイプロジェクト(神奈川)

2020年「VOCA展2020 現代美術の展望」上野の森美術館(東京、2020)

2018年「TAMAVIVANTii2018 Disseminationー散種」多摩美術大学アートテーク(東京)

2018年「絵画の現在」 府中市美術館(東京、2018)

2016年「仮設と星屑」A-things(東京、2016)

2011年「行為の触覚 反復の思考」 上野の森美術館(東京、2011)など。

松下 和暉(Kazuki Matsushita)

1992年東京都生まれ、在住。

主な展覧会

2024年 個展「Intoxication view」KAYOKOYUKI(東京)

2024年「No sleeper seats, that’s a mattress」Cherry Hill(ケルン)

2023年 個展「The Agentur」ECHO(ケルン)

2023年「Tokio Hotel presented by galerie tenko presents」(ベルリン)

2023年「OBSESSION II」WSCHÓD(ワルシャワ)

2022年 個展「Ice like Ice」im labor(東京)

2022年 「温泉大作戦」KAYOKOYUKI(東京)

2020年 個展「X’mas」im labor(東京)

2019年 「ignore your perspective 52 思考のリアル」児玉画廊(東京)

2018年 「Group Show」4649(東京)など。

吉村 宗浩(Munehiro Yoshimura)

1961年香川県生まれ、兵庫県在住。神戸商科大学経済学科卒業後、1990年に武蔵野美術大学油絵科卒業。

主な展覧会

2024年 個展「ペンギン警察隊の休暇」上野櫻木画廊(東京)

2024年 個展「仮面の裏側」神戸元町 歩歩琳堂画廊(兵庫)

2022年 個展「吉村宗浩 画家とアトリエーメチエの修行場」兵庫県立美術館(兵庫)

2022年 個展「悲しみの星」出版記念「悲劇的」888ブックス PEARL BOOKSHOP & GALLERY(東京)

2019年 個展「肖像画とアトリエの模様替え」FARO神楽坂(東京)

2018年 個展「ようこそ人間たち2」STUDIO Y3(兵庫)

2011年「ねじれの異界の覗き穴」新宿眼科画廊(東京)

1993年「二人展 -横山裕一・吉村宗浩」埼玉県立美術館(埼玉)など。

販売について

展示作品は、会場にて4月25日(金)11:00より販売します。

一部の作品は、アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」では4月28日(月)14:00~5月18日(日)18:00の期間に販売します。

https://oil.bijutsutecho.com/

展示詳細

「Blooming show by KAYOKOYUKI」

会期|2025年4月25日(金)~5月18日(日)※会期中無休

時間|11:00~21:00

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

主催|OIL by 美術手帖ギャラリー

入場|無料

お問い合わせ|oil_gallery@ccc.co.jp

特集ページ|https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

オープニングレセプション

4月25日(金)19:00~20:30

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

作家も在廊予定です。予約不要・入場無料。

KAYOKOYUKI

2011年にオープンしたギャラリー。2015年に、現在の豊島区駒込の木造倉庫に移転。国内外の現代アートに関する企画やアーティストのマネジメントを行い、国際的なアートフェア「Art Basel」や「Frieze」にも参加している。

https://www.kayokoyuki.com/

OIL by 美術手帖(ギャラリー)

住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階

電話番号 03-5422-3270

MAIL oil_gallery@ccc.co.jp

アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分

URL https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

X @OILbyBT

Instagram @OILbyBT_gallery

アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」

これまでアートシーンの動向を伝えてきた『美術手帖』が、日本を代表するギャラリーやアートストアとともにつくる「オンラインでアート作品を購入できるサービス」です。メディアとしてアートと社会をつなぐ役割を担ってきた『美術手帖』は、このサービスを通じて「アート作品の購入」という体験をお届けします。2019年秋には、渋谷パルコの2階にギャラリーをオープンし、アート作品との出合いの場を創っています。https://oil.bijutsutecho.com/

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/