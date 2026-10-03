久保建英は10月2日に女優・福原遥との結婚を発表した

スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が10月2日、女優・福原遥との結婚を発表した。

2人が揃ってSNSで報告。久保がプレーするスペインの大手メディアも一斉にこれを報じた。

大手スポーツ紙「ムンド・デポルティーボ」は久保の結婚発表について「レアル・ソシエダの周辺、そして国際的なメディアの双方で大きな驚きが広がっています。タケ・クボ（久保建英）が、日本の人気女優・歌手・モデル・声優である福原遥さんとの結婚を突如発表し、世間を大いに驚かせました」と伝えた。

さらに久保と福原の人気についても言及。「このニュースは、両者が絶大な人気を誇るスペインと日本のお互いの国で非常に大きな反響を呼んでいます。日本のエンターテインメント界で目覚ましい活躍を続けてきた福原さんと、日本代表のエースであり、ラ・リーガを代表するスターの一人である久保選手は、人生の新たな一歩を踏み出すにあたり、これまでプロとしての歩みを支えてくれた周囲の愛に感謝の意を表しました」と紹介した。

また大手紙「as」は「プライベートでのおめでたいニュースは、スポーツ面での苦しいシーズンのスタートとは対照的となっています」と報じた。今季はここまでリーグ5試合に出場も無得点に終わっている25歳について言及。「今シーズンは幸先の良いスタートを切れておらず、本来のベストフォームを取り戻すのに苦労しています。現時点ではゴールも、アシストも記録しておらず、マタラッツォ監督の先発ローテーションから外れることも増えています。プライベートでの吉報が、彼に幸運をもたらすことが期待されます」と結婚がサッカー面でも“起爆剤”になることを願っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）