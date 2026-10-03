意外と知らない大阪の「陸の孤島」とは？最寄りバス停から徒歩1時間かかる限界エリアへの過酷な道程
YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が、「【絶望】最寄りのバス停から徒歩1時間。大阪にある「陸の孤島」に潜入！限界エリアに行ってみた」を公開した。動画では、交通検証人が公共交通機関のみを利用し、大阪府内にありながらアクセスが極めて困難な能勢町天王地区への過酷な道のりと、その周辺に残る歴史的遺構の様子をリポートした。
動画では、大阪中心部から車で1時間ほどの距離にある能勢町天王地区へ向かう。JR線や京阪京都交通バスを乗り継ぎ、京都府亀岡市からるり渓方面へ進むが、途中の「土ヶ畑バス停」で路線が途切れてしまう。検証人はそこから目的地の天王地区まで、徒歩で約1時間におよぶ険しい山道を越えるルートをたどった。
大阪府の看板を発見し、天王地区に到着すると、そこは標高500メートルの高地に位置する集落であった。冬は氷点下まで下がる日が多く、厳しい冷え込みから「大阪のチベット」と表現されることもあると検証人は語る。町民と通勤・通学者専用の乗合タクシーは存在するものの、部外者が利用できる公共交通は実質皆無であり、「陸の孤島」と呼ばれる交通空白地帯の現実が浮き彫りになった。
帰路は兵庫県丹波篠山市方面へと歩みを進め、旧宿場町の面影を残す国の重要伝統的建造物群保存地区「福住地区」にたどり着く。ここには、かつて軍事物資輸送のために建設された旧国鉄篠山線の福住駅跡があり、わずか28年で廃止された歴史や、園部駅までの未成線計画が存在したことが解説された。
最終的に福住からバスに乗り込み園部駅へと抜けるルートを通して、大都市の裏側にひっそりと存在する限界エリアの過酷さと、かつての人々の暮らしを支えようとした幻の鉄道計画の痕跡が、現代の交通網のあり方を考えさせる興味深い内容となっている。
動画では、大阪中心部から車で1時間ほどの距離にある能勢町天王地区へ向かう。JR線や京阪京都交通バスを乗り継ぎ、京都府亀岡市からるり渓方面へ進むが、途中の「土ヶ畑バス停」で路線が途切れてしまう。検証人はそこから目的地の天王地区まで、徒歩で約1時間におよぶ険しい山道を越えるルートをたどった。
大阪府の看板を発見し、天王地区に到着すると、そこは標高500メートルの高地に位置する集落であった。冬は氷点下まで下がる日が多く、厳しい冷え込みから「大阪のチベット」と表現されることもあると検証人は語る。町民と通勤・通学者専用の乗合タクシーは存在するものの、部外者が利用できる公共交通は実質皆無であり、「陸の孤島」と呼ばれる交通空白地帯の現実が浮き彫りになった。
帰路は兵庫県丹波篠山市方面へと歩みを進め、旧宿場町の面影を残す国の重要伝統的建造物群保存地区「福住地区」にたどり着く。ここには、かつて軍事物資輸送のために建設された旧国鉄篠山線の福住駅跡があり、わずか28年で廃止された歴史や、園部駅までの未成線計画が存在したことが解説された。
最終的に福住からバスに乗り込み園部駅へと抜けるルートを通して、大都市の裏側にひっそりと存在する限界エリアの過酷さと、かつての人々の暮らしを支えようとした幻の鉄道計画の痕跡が、現代の交通網のあり方を考えさせる興味深い内容となっている。
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