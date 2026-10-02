ミャンマーの国境地帯にある特殊詐欺拠点にいたとみられる日本人2人が、隣国のタイで地元警察に保護されました。タイ警察によりますと、少なくとも数十人の日本人が人身取引されるなどして、ミャンマー側の詐欺拠点にいる可能性があるということです。

タイ警察の関係者によりますと、ミャンマーと国境を接するタイ西部カンチャナブリ県で先月30日、日本人男性2人が保護されました。

男性2人は、ミャンマー側にある特殊詐欺拠点にいたとみられていて、タイ警察は、2人が人身取引によってミャンマーに連れて行かれたのか、いきさつを詳しく調べています。

ミャンマーでは近年、少数民族武装勢力が支配する一部の国境地域で、多数の外国人が中国系犯罪組織などの拠点に監禁され、詐欺を強要される問題が深刻化。

ミャンマーの親軍政権は、特殊詐欺拠点を爆破するなどして取り締まりの強化をアピールしていますが、その後も犯罪組織の活動は続いていると指摘されています。

タイ警察の関係者は、「少なくとも数十人の日本人が人身取引されるなどしてミャンマー側の詐欺拠点にいる可能性がある」としています。