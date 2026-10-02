PK戦で１本ストップ、勝利の立役者となった鈴木彩艶。森保監督は攻撃面での貢献も評価「一気にチャンスを作れる」
10月１日に開催されたキリンカップサッカー2026で、森保一監督が率いる日本代表は横浜国際総合競技場でエクアドル代表と対戦。スコアレスで90分を終え、PK戦を５－４で制した。
日本のキッカー全員が成功したPK戦で、GK鈴木彩艶は相手の３人目のキッカー、デニル・カスティージョのPKを鋭い反応で阻止。勝利に大きく貢献した守護神は、攻撃面でも存在感を示した。
鋭い縦パスや持ち前のキック力を活かしたロングフィードを繰り出し、攻撃のスイッチを入れる。森保一監督も、そのパフォーマンスを評価した。
「彩艶の攻撃への関わりですけど、彼はアストン・ビラでも日本代表でも、相手のゴールに向かって一気にチャンスを作れるボールを蹴れます。我々は攻撃のパターンの１つとして、彩艶からの組み立てだけではなく、相手の背後を狙うプレーも選択肢に入れて、トレーニングでプレーモデルを作ってきています。選手たちの状況に合わせながら、彩艶の良さをうまく引き出し、攻撃のチャンスにつなげるシーンが今日もいくつか見られました」
さらに指揮官は、鈴木の足もとを活かした戦術にも触れながら、来年１月に開幕するアジアカップを見据えた今後のチーム作りに言及した。
「アジアカップで勝つために、何か新しいことをしなければいけないかというと、選択肢をたくさん持っていたほうがいいと思います。選手、そしてチームも含めて、さらに強くなる。現有戦力の中で、彩艶からのビルドアップなど攻撃の部分で幅を広げてきているように、すべてにおいてレベルアップすることが大切です」
鈴木の良質なキックも組み込まれた森保ジャパンの進化に注目だ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のエクアドル戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はデュエルで圧倒したボランチとPK戦で活躍した守護神
日本のキッカー全員が成功したPK戦で、GK鈴木彩艶は相手の３人目のキッカー、デニル・カスティージョのPKを鋭い反応で阻止。勝利に大きく貢献した守護神は、攻撃面でも存在感を示した。
鋭い縦パスや持ち前のキック力を活かしたロングフィードを繰り出し、攻撃のスイッチを入れる。森保一監督も、そのパフォーマンスを評価した。
さらに指揮官は、鈴木の足もとを活かした戦術にも触れながら、来年１月に開幕するアジアカップを見据えた今後のチーム作りに言及した。
「アジアカップで勝つために、何か新しいことをしなければいけないかというと、選択肢をたくさん持っていたほうがいいと思います。選手、そしてチームも含めて、さらに強くなる。現有戦力の中で、彩艶からのビルドアップなど攻撃の部分で幅を広げてきているように、すべてにおいてレベルアップすることが大切です」
鈴木の良質なキックも組み込まれた森保ジャパンの進化に注目だ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
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