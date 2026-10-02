「出しても無駄でしょ」日東駒専とMARCHの学生がぶっちゃける“学歴フィルター”の残酷な現実
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【学歴コンプ？】「MARCHには負けたくない」「早慶との壁を感じる」日大・青学の28卒が集まったら本音だだ漏れ。| 就活・27卒・ES・面接・早期選考・大手」と題した動画を公開。日東駒専とMARCHの学生が集結し、学歴フィルターへの本音や、上位校の学生に勝つための戦略を赤裸々に語り合った。
動画には、法政大学卒の進行役・とっきーを交え、日本大学の黒田くんと吉田さん、青山学院大学の坂本さんが登場。それぞれの就活の進捗や意識の違いについてトークを展開した。
日東駒専の学生からは、超大手企業の選考に対して「出しても無駄でしょ」「どうせ受からない」といった学歴コンプレックスからの諦めがあることが語られた。一方で、MARCHの学生である坂本さんも「早慶・上智が怖い」と吐露。インターンなどで上位校の学生に囲まれると、選考で同じ部屋になっただけで「絶対この人たちのほうを採るでしょ」と感じてしまうという、リアルなプレッシャーが浮き彫りになった。
学歴フィルターの存在について話題が及ぶと、座談会で人事担当者が特定の大学出身者にのみ前のめりに話しかけていたという苦いエピソードも飛び出した。しかし、ただ諦めるだけでなく「面接まで持っていけたら人間力で勝負できる」と前向きな意見も。「同じ土俵では勝てないから角度を変えていけ」と、言い回しを工夫して自己PRを練り上げたり、グループ面接では「常に笑顔」「頷き」といったノンバーバルなコミュニケーションで良い雰囲気作りを意識したりと、上位校に勝つための具体的な努力が明かされた。
終盤では、学歴のせいにするのではなく「自分のせいだと思うのは大事」と自責の念を持つことの重要性も語られた。学歴という過去の指標にとらわれず、現在の実力で勝負しようと奮闘する学生たちの本音が垣間見える、見応えのある座談会となっている。
動画には、法政大学卒の進行役・とっきーを交え、日本大学の黒田くんと吉田さん、青山学院大学の坂本さんが登場。それぞれの就活の進捗や意識の違いについてトークを展開した。
日東駒専の学生からは、超大手企業の選考に対して「出しても無駄でしょ」「どうせ受からない」といった学歴コンプレックスからの諦めがあることが語られた。一方で、MARCHの学生である坂本さんも「早慶・上智が怖い」と吐露。インターンなどで上位校の学生に囲まれると、選考で同じ部屋になっただけで「絶対この人たちのほうを採るでしょ」と感じてしまうという、リアルなプレッシャーが浮き彫りになった。
学歴フィルターの存在について話題が及ぶと、座談会で人事担当者が特定の大学出身者にのみ前のめりに話しかけていたという苦いエピソードも飛び出した。しかし、ただ諦めるだけでなく「面接まで持っていけたら人間力で勝負できる」と前向きな意見も。「同じ土俵では勝てないから角度を変えていけ」と、言い回しを工夫して自己PRを練り上げたり、グループ面接では「常に笑顔」「頷き」といったノンバーバルなコミュニケーションで良い雰囲気作りを意識したりと、上位校に勝つための具体的な努力が明かされた。
終盤では、学歴のせいにするのではなく「自分のせいだと思うのは大事」と自責の念を持つことの重要性も語られた。学歴という過去の指標にとらわれず、現在の実力で勝負しようと奮闘する学生たちの本音が垣間見える、見応えのある座談会となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
元トヨタ人事がぶっちゃける「ESは30秒で決まる」大手選考で“コピペ志望動機”が落ちる理由
「早慶だからES通るっしょ」は甘かった…28卒就活生が語るサマーインターンの厳しい現実
「早慶に勝てる気がしない」MARCH就活生の悩みに大手内定者がガチ回答！面接で語った“勝つための秘訣”
チャンネル情報
しゅんダイアリー就活チャンネルは“リアルな就活情報”を届ける、就活領域で日本一のYouTubeメディアです。 就活に悩む学生と、社会で働くリアルな大人たちをつなぐ場所として、 企業の1日密着や模擬面接、座談会など、“ここでしか見られない”リアルな就活コンテンツを発信しています！ 運営会社：株式会社Diary