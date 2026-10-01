中村倫也、妻・水卜麻美アナに「言っときますわ」ガンバレルーヤまひるの企みに先回り【ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！】
【モデルプレス＝2026/10/01】俳優の中村倫也が10月1日、都内で行われた『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』（10月23日公開）ジャパンプレミアにガンバレルーヤ（よしこ、まひる）とともに出席。まひるの企みに先回りすることを宣言した。
【写真】中村倫也が「ムカついた」と連呼した共演者
「最近、熱中していること」が話題に上がると、中村は「最近、レジンが好きで、使用目的もなくキーホルダーを作っています」と、レジンを使ったキーホルダー作りに熱中していることを明かした。「ひたすら作品だけを作っています」といい、色や形状を変えるなど様々な作品を作り続けていることを紹介。作り上げたキーホルダーは家で保管しているだけで、SNSにアップすることなどもしていないそうで、よしこが「見たい！」と声を上げると、中村が「見せないですかね」と返答。これに、まひるが「ミトさんに聞こう！」と、妻で「ミトちゃん」の愛称で親しまれる水卜麻美アナウンサーにお願いして見せてもらおうと企むも、中村は「言っときますわ。『見せるな』って（笑）緘口令を（笑）」と返し、会場を笑いに包んだ。
中村は本作について「僕が演じるピザボーイはテレビシリーズのシーズン1から、実はちょこちょこ出ているキャラクターです」と告げ、「すごく光栄なこと」と人気シリーズの長編映画作品に参加できた喜びを語った。
本作は、ストップモーションアニメーション「ひつじのショーン」シリーズの待望の長編映画作。中村は映画“ショーンバサダー”（公式アンバサダー）と日本版特別声優を担当。イベントには、日本版特別声優のガンバレルーヤ（よしこ、まひる）も登場した。中村は配達員役、よしこはインフルエンサー役、まひるは「ある人物」役（公開後までシークレット）を演じる。（modelpress編集部）
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◆中村倫也、レジンに熱中
「最近、熱中していること」が話題に上がると、中村は「最近、レジンが好きで、使用目的もなくキーホルダーを作っています」と、レジンを使ったキーホルダー作りに熱中していることを明かした。「ひたすら作品だけを作っています」といい、色や形状を変えるなど様々な作品を作り続けていることを紹介。作り上げたキーホルダーは家で保管しているだけで、SNSにアップすることなどもしていないそうで、よしこが「見たい！」と声を上げると、中村が「見せないですかね」と返答。これに、まひるが「ミトさんに聞こう！」と、妻で「ミトちゃん」の愛称で親しまれる水卜麻美アナウンサーにお願いして見せてもらおうと企むも、中村は「言っときますわ。『見せるな』って（笑）緘口令を（笑）」と返し、会場を笑いに包んだ。
◆中村倫也公式アンバサダー担当「映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！」
本作は、ストップモーションアニメーション「ひつじのショーン」シリーズの待望の長編映画作。中村は映画“ショーンバサダー”（公式アンバサダー）と日本版特別声優を担当。イベントには、日本版特別声優のガンバレルーヤ（よしこ、まひる）も登場した。中村は配達員役、よしこはインフルエンサー役、まひるは「ある人物」役（公開後までシークレット）を演じる。（modelpress編集部）
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