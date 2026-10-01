「その手があったか！」さつまいもを“塩水”に漬けてレンチン…驚きの調理法に76.9万表示 「解凍モード」でしっとりホクホクに
アイラップの公式X（@i_wrap_official）が、電子レンジで作るさつまいものレシピを紹介。意外な電子レンジの使い方に、ユーザーからは「解凍モードにそんな使い方があったのね」「塩水に漬ける……！その手があったか！！」などの声が寄せられている。
【写真】“解凍モード”でしっとりホクホク！ 】加熱するときのポイントなど詳しい手順
投稿では、まずさつまいもを塩水に1時間以上漬ける。濡らしたキッチンペーパーなどで包んでアイラップに入れ、電子レンジの解凍モード（低温）で20分加熱すると、「しっとりホクホク」に仕上がるという。
解凍モードがない場合は、100～200Wで加熱するとのこと。また、パサつきが気になる場合は、アルミホイルで包んでトースターで焼くと、焼き芋風に仕上がるとしている。
実際に試したユーザーからは「徳島県産の“鳴門きんとき”で。ほっくほくでした」「さっそくやってみた 美味しかったよ～娘もバクバク食べた」といった声も。投稿は76.9万回以上表示されている（1日13時点）。
【写真】“解凍モード”でしっとりホクホク！ 】加熱するときのポイントなど詳しい手順
投稿では、まずさつまいもを塩水に1時間以上漬ける。濡らしたキッチンペーパーなどで包んでアイラップに入れ、電子レンジの解凍モード（低温）で20分加熱すると、「しっとりホクホク」に仕上がるという。
実際に試したユーザーからは「徳島県産の“鳴門きんとき”で。ほっくほくでした」「さっそくやってみた 美味しかったよ～娘もバクバク食べた」といった声も。投稿は76.9万回以上表示されている（1日13時点）。