NHK『ダーウィンが来た！』番組撮影中に「新種」発見と発表 名前の一部に「ヒゲジイ」…大きさ0.4ミリの姿公開
NHK『ダーウィンが来た！』（総合、毎週日曜 後7：30～ほか）の公式Xが10月1日に更新され、番組撮影中に「新種」を発見したと明らかにした。名前の一部に「ヒゲジイ」がつけられるという。
【写真】『ダーウィンが来た！』が発見した新種「ヒゲジイヒラマメカイミジンコ」
Xでは「番組撮影中に発見したメイオベントスが新種と判明！本日発表されました」と報告。「その名も『ヒゲジイヒラマメカイミジンコ』!!」大きさなんと 0.4mmです」と紹介した。
そして「番組がメイオベントスの普及に貢献したという理由で葛西臨海水族園の田中隼人博士が命名くださいました」と伝えた。
【写真】『ダーウィンが来た！』が発見した新種「ヒゲジイヒラマメカイミジンコ」
Xでは「番組撮影中に発見したメイオベントスが新種と判明！本日発表されました」と報告。「その名も『ヒゲジイヒラマメカイミジンコ』!!」大きさなんと 0.4mmです」と紹介した。
そして「番組がメイオベントスの普及に貢献したという理由で葛西臨海水族園の田中隼人博士が命名くださいました」と伝えた。