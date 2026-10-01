高須幹弥「解像度低っすね」週刊ポストのショートスリーパー潜入記事に率直な本音を吐露
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【堀大輔】週間ポストの睡眠改善プログラム潜入記事を読んだ感想を正直に話します」を公開した。週刊ポストに掲載された、堀大輔氏のショートスリーパー講座への潜入記事を取り上げ、その内容に対する率直な感想と、医学的な見地からの疑問を語っている。
動画内で高須氏は、視聴者からのリクエストを受けて週刊ポストを購入し、1年前にジャーナリストが潜入したという記事を読んだと報告。記事の感想について、「解像度低っすね」とバッサリ。ネットのヘビーユーザーや高須氏の視聴者にとっては「大体分かっている内容」だとした一方で、雑誌やテレビを主な情報源とする層には意義があると評価した。
高須氏は記事の内容に触れ、講座では講師である堀氏への直接質問が禁止され、受講生同士の「バディグループ」を通じて行うなど、高圧的な進行であったことを紹介。また、堀氏が過去の著書で「1日平均45分以下しか睡眠をとっていない」と主張している点に言及し、現代の医学では先天的なショートスリーパーは遺伝的なものであり、「後天的に作り出すということは不可能」と、その理論の根本的な矛盾を突いた。
さらに、講座内で「睡眠薬を飲むと寿命が5年以上縮む」と発言していたことに対して、台湾の論文を引き合いに出しつつ、睡眠薬の服用と寿命に「相関関係はあるってことは分かってるけれど、因果関係を証明したわけではない」と指摘。睡眠薬を服用する人は元々不健康な状態にあることが多いとし、医学的根拠の乏しい発言で受講生に恐怖心を植え付けていると警鐘を鳴らした。
終盤では、最近の堀氏が「睡眠時間を短縮させるわけではない」と主張を変え始めている点に着目。過去の過ちを認めることなく、訴訟リスクなどを回避するために徐々に表現を曖昧な方向へ移行させているのだろうと推測した。専門家としての医学的知見を交えながら、根拠の薄いプログラムに対して冷静な視点を持つことの重要性を呼びかける内容となっている。
動画内で高須氏は、視聴者からのリクエストを受けて週刊ポストを購入し、1年前にジャーナリストが潜入したという記事を読んだと報告。記事の感想について、「解像度低っすね」とバッサリ。ネットのヘビーユーザーや高須氏の視聴者にとっては「大体分かっている内容」だとした一方で、雑誌やテレビを主な情報源とする層には意義があると評価した。
高須氏は記事の内容に触れ、講座では講師である堀氏への直接質問が禁止され、受講生同士の「バディグループ」を通じて行うなど、高圧的な進行であったことを紹介。また、堀氏が過去の著書で「1日平均45分以下しか睡眠をとっていない」と主張している点に言及し、現代の医学では先天的なショートスリーパーは遺伝的なものであり、「後天的に作り出すということは不可能」と、その理論の根本的な矛盾を突いた。
さらに、講座内で「睡眠薬を飲むと寿命が5年以上縮む」と発言していたことに対して、台湾の論文を引き合いに出しつつ、睡眠薬の服用と寿命に「相関関係はあるってことは分かってるけれど、因果関係を証明したわけではない」と指摘。睡眠薬を服用する人は元々不健康な状態にあることが多いとし、医学的根拠の乏しい発言で受講生に恐怖心を植え付けていると警鐘を鳴らした。
終盤では、最近の堀氏が「睡眠時間を短縮させるわけではない」と主張を変え始めている点に着目。過去の過ちを認めることなく、訴訟リスクなどを回避するために徐々に表現を曖昧な方向へ移行させているのだろうと推測した。専門家としての医学的知見を交えながら、根拠の薄いプログラムに対して冷静な視点を持つことの重要性を呼びかける内容となっている。
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