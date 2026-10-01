Netflixの人気シリーズ「ウェンズデー」シーズン3の撮影完了が発表された。あわせて、ジェナ・オルテガ演じるウェンズデーの新画像も公開されている。

Netflixはにて、おなじみのタイプライターで執筆するウェンズデーの画像を投稿。キャプションでシーズン3の撮影終了を報告し、「続報を安らかに待って」と添えている。

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シーズン3は、2026年2月よりアイルランドのダブリンで撮影を開始。4月には、が公開されていた。約7カ月にわたる撮影を経て、9月30日（現地時間）にクランクアップを迎えたようだ。

シーズン3の詳細なあらすじは明かされていない。オルテガが米に語ったところによると、ウェンズデーたちは「高校の最終学年」を迎えており、「家族」や「大人になるということ」、「人生」に対して「より対立的な感情」を抱く様子が描かれるという。

シーズン3には新キャストとして、『007／カジノ・ロワイヤル』（2006）エヴァ・グリーンがウェンズデーの叔母オフィーリア役、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」ウィノナ・ライダーがタビサ役、「ゲーム・オブ・スローンズ」ノア・テイラーがサイラス役、「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」オスカー・モーガンがアティカス役、「TASK／タスク」ケネディ・モイヤーがデイジー役、『狼たちの午後』（1975）クリス・サランドンがバルタザール役で参加。

またゲスト出演として、「ゲーム・オブ・スローンズ」レナ・ヘディ、『セント・エルモス・ファイアー』（1985）アンドリュー・マッカーシー、「テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく」ジェームズ・ランスが名を連ねている。

「ウェンズデー」シーズン3は2027年にNetflixで配信予定。

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