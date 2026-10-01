「この前、初めての犬用焼き肉を食べた。おいしすぎて顔芸のオンパレードでした」ーー。



【写真】「あーん！」焼き肉を夢中で食べる犬さん……目が！（笑）

そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで話題です。写っているのは、ミニチュアダックスフンドの「きなこ」ちゃん（13歳・女の子）。



お皿の上には、牛肉や鶏肉、野菜がずらり。さらにフルーツも用意されていたといいます。飼い主さんが口元に運ぶと、きなこちゃんは目をまん丸に見開き、大きなお口を開けてパクリ。



「おいしい♡」と今にもほっぺが落ちそうな表情を浮かべながら、舌をペロッと出しています。



この投稿には3.1万件超のいいねが集まり、リプライには、



「七変化、いやそれ以上？」

「とってもおいしかったのね」

「吉本新喜劇スカウト向かわせるね」

「美味しくて目ん玉落ちそうじゃん！」

「わんちゃんの白眼大好物です♡ かわいい」

「この世にこんなおいしいものがあったのか！て顔w」



など、ほっこりする声が相次ぎました。



手術を乗り越え、ごちそうを囲むことに

飼い主のきなこ【Mダックスフンド】さん（@kina_mofumofu）によると、この写真は、きなこちゃんを連れて家族旅行へ出かけた際の食事シーンを撮影したものだそうです。



「きなこは、今から半年前、病気のため手術を受けました。一時期はまともにご飯を食べられない状況に……。幸い、体調が回復したため、家族みんなでおいしいご飯を食べようという話になったことがきっかけでした」



ふだんから表情豊かなきなこちゃんですが、これほどおいしそうに食べる姿を見るのは初めてだったといいます。



「家族みんなで大爆笑しました。それと同時に、大きな病気を乗り越えることができたなという実感がわいて、とてもうれしかったです」



「お肉、おいしい♡」その後の反応にクスッ！

きなこちゃんと家族にとって、思い出深い快気祝いにもなった今回の食事。このあと、きなこちゃんは最後までおいしく完食しました。



「お肉がおいしすぎたためか、フルーツには無関心でした（笑）」



普段のきなこちゃんは、どのような様子なのでしょうか。



「のんびりマイペース。人懐こい子です。とにかく人と関わるのが大好き。初対面の人にもお腹を見せながら『撫でて』とアピールするほどです」



いつもは穏やかなきなこちゃんだけに、「こんなにがっついて食事をするなんて思いもよりませんでした（笑）」と飼い主さん。大きな病気を乗り越え、家族みんなで囲んだごちそうの時間は、きなこちゃんにとっても家族にとっても、忘れられないひとときになったようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）