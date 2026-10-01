今季2度目のシャンパンファイトで大はしゃぎ

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9月30日（日本時間10月1日）、ヒューストンで行われたアストロズとのア・リーグワイルドカードシリーズ第2戦に「4番・一塁」で出場。5打数無安打だったが、チームは7-3で勝利。地区シリーズ進出を決めた。2度目のシャンパンファイトとなった村上は、現地メディアのインタビューで爆笑発言を炸裂させた。

村上はこの日無安打。9回には中堅への大飛球を放ったが、スタンドには届かなかった。それでもチームは連勝し、地区シリーズ進出を決めた。ガーディアンズと対戦する。

シャンパンファイトで、びしょ濡れになった村上。米女性レポーターからの直撃には、全て英語で応じた。「今の気分はどう？」とマイクを向けられると「one hundred！（100点！）」と以前も爆笑を呼んだ言葉で回答。同僚からシャンパンを浴びせられながら、隣にいた自身の通訳に向かって「この人酔っぱらってるよ、酔っ払いだ！」と陽気なノリでインタビューを続けた。

「明日は二日酔い」と表現したかったところを「昨日の二日酔いかもね」と言ってしまい、レポーターは「（二日酔いは）明日がってこと？」と笑いながら間違いを指摘。すると村上は「いやいや明日だ、昨日じゃない。Sorry, I don’t speak English！（ごめん、英語が話せないんだ！）」と叫んでいた。

インタビュー中には、日本は朝だが見ているファンになにかメッセージはあるかと聞かれ、なぜか「Same！ Same！（同じ！同じ！）」と答えてしまう場面も。多少英語が間違っていてもお構いなしで、堂々とインタビューに応じていた。



（THE ANSWER編集部）