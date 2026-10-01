マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で描かれた、華々しく活躍するスパイダーマンと孤独に暮らすピーター・パーカー。その対比には、意外な作品がヒントになっていた。2017年のDC映画『レゴバットマン ザ・ムービー』だ。主演のトム・ホランドが、YouTube番組で語った。

ホランドが特に気に入っていたというのは、『レゴバットマン ザ・ムービー』で描かれるバットマンの私生活。世間から見れば、ゴッサムを救うスーパーヒーローのバットマンは、家に帰れば友人たちとパーティーを開き、華やかな暮らしを送っているようにも思える。しかし実際には、ブルース・ウェインは広大な屋敷でひとりぼっち。電子レンジで温めた食事を取りながら映画を観るという、ヒーローとしての姿とは正反対の生活を送っている。

同作では、家族を失った経験から再び誰かを失うことを恐れ、他人を遠ざけてきたが物語の大きな軸となっていた。ちなみに同作はバットマンのシリーズファンの間でも、非常に忠実にブルース・ウェイン像を描いていると高い評価を受けている。

ホランドは、こうした場面を『ブランド・ニュー・デイ』のデスティン・ダニエル・クレットン監督に送り、「こういうのをやるべきだ」と提案したという。スーパーヒーローとして人々から見られている姿と、そのマスクを脱いだ後の現実を対照的に描くことで、ピーターという人物にさらなる奥行きを与えられると考えたようだ。

さらにホランドは、この対比によって観客がピーターに「人生を変えてほしい」と願い、彼が幸福や平穏、愛を見つけることを望むようになる、とその狙いを説明している。

これは『ブランド・ニュー・デイ』で描かれたピーターの状況そのものだ。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の出来事を経て、世界中の人々から“ピーター・パーカー”についての記憶が失われた。ホランドは公開前、本作のピーターについて、だと説明していた。

クレットン監督もまた、本作のテーマをだと語っていた。マーベルのスパイダーマン役が、DCのバットマン作品を参考にしていたという、なんだか嬉しい舞台裏だ。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は劇場公開中。

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