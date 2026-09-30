「静かだな」と思い愛猫を探してみると、そこにはまさかの姿が--。今回ご紹介するのは、ちょっぴりコミカルな『発見時の光景』が話題となった1枚です。投稿はXで59万表示、4.5万いいねを記録。「あんよ可愛すぎません？」「整備士猫に見える」などのコメントが寄せられています。

【写真：猫が妙に静かだなと思ったら、『家具の下』で…まさかの光景】

愛猫を探したら…

猫の「ししゃも」ちゃんと「かぼす」ちゃんの日常を綴るXアカウント『ししゃもとかぼす』。ある日投稿された1枚の写真が、SNS上で話題を集めています。

「妙に静かだったので探した結果」そう一言添えられた写真に映し出されていたのは、家具の下部分でした。

隙間から見えていたのは…猫ちゃんの『足』だったようです。

一瞬どうなってるの？と目を擦りたくなるような光景。どうやら、仰向けになった猫ちゃんのお腹から下部分だけが家具の下から見えていたようです。

隙間にいたのは、猫の「ししゃも」ちゃんだったそう。ぴょこんと飛び出しているあんよと、ふさふさのしっぽがなんともキュート。ししゃもちゃんは家具の下で一体何をしていたのでしょうか…？

可愛すぎる！発見時の光景に反響

ししゃもちゃんの姿を見た人からは、ちょっぴりコミカルなコメントが寄せられています。

思わずクスッと笑ってしまうのは、「整備士の真似かな？」「メンテ中かな？」など、点検中のシチュエーションを想像する声。ところが、これに対し飼い主さんは「作業せずに寝てました笑」と返信。どうやら、ししゃもちゃんは家具の下に上半身だけ隠れて、眠っていたようです。

一方「かくれんぼしてる気でいたししゃもちゃん。でもしっぽは堂々と世界にアピール中」「頭隠して尻隠さずを地で行くスタイル」といった声には、「デカくて丸見えでした」と飼い主さん。

ほかにも、「惨劇の現場」「じ！事件です( ✧Д✧)」など、サスペンスを彷彿とさせる面白コメントもみられるなど、コメント欄は盛り上がりを見せていたようです。

愛らしいあんよとしっぽが多くの人の目を釘付けにしたししゃもちゃん。同居猫「かぼす」ちゃんとの日々の様子は、Xアカウント『ししゃもとかぼす』で見ることができます。

ししゃもちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「ししゃもとかぼす」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。