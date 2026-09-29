「怒り」をぶちまけても気持ちは晴れない、怒りへの効果的な対処法とは何なのか？
何かに怒りを抱いた時、思いっきりイライラをぶちまけたり物を壊したりして発散すれば、怒りが軽減されると考えている人は多いはず。しかし、怒りに関する154件の研究をメタアナリシス(メタ分析)したレビューでは、怒りを発散することは怒りの軽減に効果的ではないことが示されました。
A meta-analytic review of anger management activities that increase or decrease arousal: What fuels or douses rage? - ScienceDirect
Breathe, don’t vent: Turning down the heat is key to managing anger
https://news.osu.edu/breathe-dont-vent-turning-down-the-heat-is-key-to-managing-anger/
Venting Doesn't Reduce Anger, But Something Else Does, Research Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/venting-doesnt-reduce-anger-but-something-else-does-research-finds
「怒りを感じたらそのままにせず、怒りのエネルギーを表に出して発散した方がいい」というアドバイスを耳にすることがあります。実際に近年では、食器や家電などを道具で破壊してストレスを発散できす「レイジルーム」という施設が人気であり、欧米だけでなく日本でもレイジルームが開業されています。
そこでオハイオ州立大学の研究チームは、怒りに関する合計154件の研究結果をメタアナリシスしました。これらの研究は、年齢・性別・文化・民族といったバックグラウンドが多様な合計1万189人の被験者を対象に、さまざまな活動が怒りに与える影響について調べたものでした。
論文執筆時点ではオハイオ州立大学の博士課程に在籍しており、記事作成時点ではノルウェーの研究機関に所属しているソフィー・キェルヴィク氏は、物を壊してストレスや怒りを発散するレイジルームの人気が高まっていることに触発されたとのこと。「怒りを表現することが対処法だという理論を覆したかったのです」と、キェルヴィク氏は語っています。
研究チームは、ボクシング・サイクリング・ジョギングといった「身体の覚醒度を高める活動」と、深呼吸・瞑想(めいそう)・ヨガ・漸進的筋弛緩法(リラクゼーション法)といった「身体の覚醒度を下げる活動」の両方が、怒りに与える影響について調査しました。
分析の結果、深呼吸・瞑想・ヨガ・リラクゼーション法といった身体覚醒度を下げる活動が、実験室だけでなく実世界でも怒りを鎮めるのに効果的であることが判明。この効果は、セッションに取り組む方法や被験者の属性などに左右されませんでした。
キェルヴィク氏は、「漸進的筋弛緩法や一般的なリラクゼーションが、マインドフルネスや瞑想といった手法と同じくらい効果的である可能性があることがわかったのは、本当に興味深いことでした」「現代社会では誰もが多くのストレスを抱えており、それに対処する方法も必要です。ストレスに効果的な戦略が、実は怒りにも効果があることを示すことは有益です」とコメントしました。
より激しい運動の影響は複雑であり、ジョギングをはじめとする覚醒度を高める活動は、怒りを増幅させる可能性が高まりました。一方、体育の授業や球技といった運動は身体の覚醒度を下げる効果が確認されました。これは、体育や球技などの楽しい活動であれば、怒りを軽減するのに効果的な可能性を示唆しています。
論文の共著者であり、オハイオ州立大学のコミュニケーション学教授を務めるブラッド・ブッシュマン氏は、「怒っている時は気持ちを発散するべきだ、つまり胸の内を吐き出すべきだという神話を打ち破ることは本当に重要だと思います。怒りをぶちまけるのはいい考えに思われるかもしれませんが、カタルシス効果を裏付ける科学的証拠は一切ありません」と述べました。
怒りを鎮める上で覚醒度を高めるのは逆効果だとする今回の研究結果は、ブッシュマン氏が過去に発表した「怒りを発散することは攻撃性を継続させることにつながる」との研究結果を裏付けるものでもあります。
ブッシュマン氏は、「覚醒度を高める特定の身体活動は心臓にはいいかもしれませんが、怒りを抑える最良の方法ではありません。怒っている人は気持ちを発散したがりますが、私たちの研究によると、怒りを発散することで得られるいい気分は実際には攻撃性を強化することがわかっているので、これは本当に難しい問題です」と述べました。