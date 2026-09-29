Prime Videoの人気ドラマ「リーチャー ～正義のアウトロー～」が、早くもシーズン6へ更新されることがわかった。シーズン4の最終話配信からわずか12日後、シーズン5の早期更新決定から4カ月後というタイミングとなった。米が報じている。

本作が同じ年に2度の更新を受けるのは今回が初めて。この早期更新により、これまで通りほぼ年1回ペースでの制作が継続できる見通しだ。シーズン5は、2026年5月に更新が発表された時点で脚本の大部分が完成しており、7月下旬にトロントで撮影を開始している。

今回の更新は、シーズン4の好調な成績を受けてのもの。シーズン4は2026年8月12日の配信開始から28日間で、世界中で約6,600万人の視聴者を獲得。近年ストリーミング作品の視聴者数の減少傾向が続くなか、シーズン3を上回る好成績を収めた。米レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家スコア100％（本記事時点では94%）を獲得し、主演のアラン・リッチソンも「100パー！よっしゃー！」と。

また「リーチャー」は、Prime Video史上最も視聴された後続シーズンとして、シーズン2、シーズン4、シーズン3の順にランクイン。シーズン2＆4は、看板作「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」や「フォールアウト」（ともにシーズン1）と並び、Amazonオリジナルシリーズ史上最も視聴されたシーズンのトップ5にも入っている。

最新のシーズン4は、リー・チャイルドの小説『Gone Tomorrow（原題）』を原作とし、地下鉄で取り乱した人物と遭遇したリーチャーが、危険な陰謀に巻き込まれていく模様が描かれる。シーズン5は原作シリーズ第20作『Make Me（原題）』を映像化する予定。シーズン6の原作となる小説は、まだ決定していない。

「リーチャー ～正義のアウトロー～」シーズン1～4はPrime Videoにて独占配信中。

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