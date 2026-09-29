韓国は5大会連続でアジア大会制覇

日本代表選手のスポーツマンシップ溢れる行動に、感銘を受けたようだ。第20回アジア競技大会の決勝戦が27日に豊橋市民球場で行われ、韓国代表が3-1で日本代表を下して5連覇を果たした。歓喜に沸くナインのなか、柳智鉉監督の目線の先にいた侍ナインの“姿”が韓国内で話題を呼んでいる。

兵役免除がかかった韓国代表は、メジャーも熱視線を送るキム・ドヨン内野手らオールプロの編成で臨んだ。しかし、スーパーラウンドでは社会人選手で編成された侍ジャパンの前に0-5で敗戦。韓国メディアでは「豊橋の惨事」などと辛辣な声が寄せられた。

迎えた決勝戦は先制するも、その後の好機でなかなか追加点を奪えずに7回に同点とされた。それでも、8回にキム・ドヨン内野手が勝ち越し打を放ち、3-1で勝利。悲願の金メダルを獲得し、選手たちはグラウンド上で感情を爆発させた。しかし、これを“鎮めた”のが柳智鉉監督だった。

ベンチから出てきた指揮官はナインを呼び寄せると、敗戦後に整列してスタンドのファンに挨拶する侍ジャパンの選手たちを指さした。韓国の選手たちは一度喜ぶのをやめ、日本選手たちの行動をじっと見つめて拍手を送った。その後、両チームは健闘を讃え合ってハイタッチした。

韓国のSNSなどでは、日本の選手たちの振る舞いを見習うように“指示”を出した柳智鉉監督が話題に。「勝敗を超えて敬意を示す姿が素晴らしい」「紳士的な態度に努めようとした韓国首脳陣と選手は素晴らしい」「スポーツマンシップを体現している」「リスペクトに溢れた試合」「互いへのリスペクトの精神」などと反響が寄せられている。（Full-Count編集部）