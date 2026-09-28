巨額投資も地区最下位＆観客動員数が激減

【MLB】ナショナルズ 6ー4 メッツ（日本時間28日・ワシントンDC）

メジャーリーグの2026年レギュラーシーズンが27日（日本時間28日）に終了し、総年俸30球団No.1のメッツはナ・リーグ東地区最下位に沈んだだけでなく、観客動員数も大幅減少の惨状。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者ら米メディアは「金で幸せは買えない」と辛辣な言葉を浴びせている。

メッツは2024年オフにドジャース・大谷翔平投手を超える総額7億6500万ドル（約1207億円）でフアン・ソト外野手を獲得した。昨年はシーズン最終戦でポストシーズンを逃す結果となったが、今季は開幕から低迷。ソトやフランシスコ・リンドーア内野手ら主力の離脱も重なり、投打ともにほぼ良いところがなくシーズンを終えた。

ナイチンゲール記者によると、今季のメッツの観客動員数は昨季から14.8％も減少し、1試合平均3万3901人に落ち込んだ。観客動員数の順位は昨季の5位から12位へと大きく転落し、本拠地でチケットが完売したのは開幕戦の1試合のみ。本拠地成績も36勝45敗でメジャー全体ワースト4位に沈み、「メッツは今季、フィールド上で多くのものを失っただけでなく、興行面でも大きな打撃を受けた」と指摘した。

米メディア「スポーティング・ニューズ」は「壊滅的なシーズンで観客動員数も悲惨な数字に」と批判。さらにナイチンゲール記者も「2026年のレギュラーシーズンは、金で幸せは買えないということを証明した。（また君たちのことを言っているんだよ、ニューヨーク・メッツ）」と皮肉を込めてぶった切るなど、米国内でも嘲笑の対象となっているようだ。（Full-Count編集部）