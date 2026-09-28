「痩せているから大丈夫」は危険？総合診療医が警告する、脂肪肝が進行する意外な理由と最強のリカバリー習慣

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1日10分で聴いて学べる医療系YouTubeです！ 皆さんの生活を陰で支える、生き生きとした生活の一助となれるようなチャンネルにしていきたいです。 皆さんよろしくお願いします！ 「人だけではなく、人生を診る」 こんなことをモットーに北海道の田舎で総合診療医をしています。