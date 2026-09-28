「もう歳だから」と諦めていない？現役医師が教える「血管が若返る部分」と3つの習慣
YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が、『【血管は若返る】ボロボロになった血管を戻す３つの新習慣【なぜ知られない？】現役医師解説』と題した動画を公開した。動画では、現役医師の舛森悠氏が、加齢で硬くなった血管をケアするための正しい知識と、具体的な3つの新習慣について解説している。
舛森氏はまず、血管には「若返る部分」と「戻りにくい部分」があると説明する。血管の壁にこびりついたプラークや石灰化は生活習慣だけで元に戻すことは難しく、これらは「今より悪化させない」ことが目標になるという。一方で、血管のしなやかさと、内側に存在する内皮の働きは、今からでも取り戻すことができると明言した。
内皮からは一酸化窒素（NO）が分泌され、血管を広げてしなやかに保つ役割を担っている。舛森氏はこの働きを血管の壁のコーティングのようなものと表現し、内皮コーティングを「整える」ことこそが、血管が若返るということの本当の意味だと強調した。動画の後半では、内皮の働きを取り戻すための具体的な習慣として「動く」「食べる」「温める」の3つが提示された。
「動く」では1日20～30分のウォーキングや入念なストレッチが有効であり、「食べる」では緑茶や青魚が推奨された。「温める」では、ほぼ毎日湯船に浸かることで心臓や血管の病気リスクが低下する研究結果が紹介されている。最後に舛森氏は、これら3つの習慣は食事や睡眠、体重、血圧などの管理といった「大事な土台が整ってこその話」と念を押し、地道な生活習慣の改善が重要であると結論付けた。
舛森氏はまず、血管には「若返る部分」と「戻りにくい部分」があると説明する。血管の壁にこびりついたプラークや石灰化は生活習慣だけで元に戻すことは難しく、これらは「今より悪化させない」ことが目標になるという。一方で、血管のしなやかさと、内側に存在する内皮の働きは、今からでも取り戻すことができると明言した。
内皮からは一酸化窒素（NO）が分泌され、血管を広げてしなやかに保つ役割を担っている。舛森氏はこの働きを血管の壁のコーティングのようなものと表現し、内皮コーティングを「整える」ことこそが、血管が若返るということの本当の意味だと強調した。動画の後半では、内皮の働きを取り戻すための具体的な習慣として「動く」「食べる」「温める」の3つが提示された。
「動く」では1日20～30分のウォーキングや入念なストレッチが有効であり、「食べる」では緑茶や青魚が推奨された。「温める」では、ほぼ毎日湯船に浸かることで心臓や血管の病気リスクが低下する研究結果が紹介されている。最後に舛森氏は、これら3つの習慣は食事や睡眠、体重、血圧などの管理といった「大事な土台が整ってこその話」と念を押し、地道な生活習慣の改善が重要であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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