「14年住んで、洗面所にこんな大きなの床下収納があることに気がついた……」



【写真】14年ぶりに床下収納を発見！ 驚きの瞬間を激写

そんなコメントとともにThreadsに投稿された1枚の写真が話題を呼んでいます。投稿したのは、まりもんさん（@ayak_o0609）。



写真には、洗面所の床にぽっかりと現れた床下収納と、その中にすっぽりと収まった愛猫「アクア」ちゃん（2歳・男の子）の姿が。新築で購入した家に14年間暮らしてきたまりもんさんですが、この場所に収納スペースがあることを、この日初めて知ったといいます。



投稿には1.7万件を超える「いいね」が集まり、「床下点検口プラスの収納ですね」「うちはキッチンと洗面所にある」「14年越しの開かずの間でしたね」といった驚きや共感の声が寄せられました。



また、床下収納を開けた瞬間、中に入ったというアクアちゃんにも大きな注目が。「開けてくれるのを14年待ってたニャー」「さっそく使いこなす猫ちゃん（笑）」など、絶妙な収まり具合にほっこりする人が相次ぎました。



床下収納が見つかったきっかけは、エコキュートの買い替えでした。



「この場所で着替えなどをするため、チェストを置いていました。業者さんの作業の邪魔にならないよう、久しぶりにチェストを動かしたとき、床に見慣れない取っ手があることに気づいたんです」



実はキッチンにも同じ仕様の床下収納がありましたが、まさか洗面所にまであるとは夢にも思わなかったのだとか。ふたを開けて立派な収納スペースが現れた瞬間、まりもんさんは「えっ！ うわ！ 収納！！ もったいない！！ 何入れよう！？」と大興奮したといいます。



ちなみに、ご家族にはまだ「14年間知らなかった」事実を明かしていないそうで、「バカだなあと言われそうなので……。『私は知ってましたけど？』と素知らぬ顔をしています（笑）」と明かしてくれました。



思いがけず増えた収納スペースには現在、賞味期限の長いミネラルウォーターや梅酒用の空瓶、めったに使わない大きな花瓶などを保管しているとのこと。また、アクアちゃんが知らぬ間に入り込むことがないよう、対策も講じました。



投稿が大きく反響を呼んだことについて、まりもんさんは「自分の間抜けさを披露した恥ずかしさが出てきました（笑）」と振り返りつつ、「『開けたら猫がいたんですか？』『14年もの猫ですか』といったコメントもいただき、思わず笑ってしまいました」と語ります。



14年目にして姿を現した、思いがけない新スペース。偶然そこへ飛び込んだアクアちゃんのおかげで、驚きの発見は家族のほほ笑ましい思い出として残ることとなりました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）