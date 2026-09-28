『映画ちいかわ』入場者特典第6弾はちいかわ＆ハチワレ、うさぎ＆モモンガのチャームミニフィギュア 10.10より配布開始
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第6弾として、ちいかわ＆ハチワレ、うさぎ＆モモンガのチャームミニフィギュア（数量限定）が10月10日より配布されることが決定した。
【動画】OPテーマはハチワレ（CV：田中誠人）が歌唱 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ノンクレジットver.OP映像
イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。7月24日に公開となり、2026年公開興行ランキングでNo.1を達成し、公開から66日（9月27日まで）で興行収入168.5億円、観客動員数1155万人を記録している。
本作の入場者特典第6弾は、入場者特典としては初めてとなる、コンビでのチャームミニフィギュアに決定。カレーが盛られたスプーンを掲げるちいかわ＆ハチワレと、口を閉じてしまったセイレーンへ奇策を仕掛けたうさぎ＆モモンガという、映画でも屈指の名シーンがチャームミニフィギュアとして登場する。
数量限定で、10月10日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始。映画を1回観たら1個もらうことができる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
【動画】OPテーマはハチワレ（CV：田中誠人）が歌唱 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ノンクレジットver.OP映像
イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
本作の入場者特典第6弾は、入場者特典としては初めてとなる、コンビでのチャームミニフィギュアに決定。カレーが盛られたスプーンを掲げるちいかわ＆ハチワレと、口を閉じてしまったセイレーンへ奇策を仕掛けたうさぎ＆モモンガという、映画でも屈指の名シーンがチャームミニフィギュアとして登場する。
数量限定で、10月10日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始。映画を1回観たら1個もらうことができる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。