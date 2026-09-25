◇パ・リーグ オリックス-ソフトバンク（2026年9月25日 京セラドーム）

今季限りで現役引退するオリックスの平野佳寿投手兼任コーチ（42）が、25日のソフトバンク戦で9回からマウンドに上がった。

0-9と大差がついた展開だったが、登板はチームの勝利を何度も守った9回だった。「平野」の名前がコールされると、場内は拍手喝采となった。

先頭の中村晃へは、カウント2-2から代名詞のフォークで空振り三振。ここでお役御免となり、マウンドへ向かった岸田監督と抱擁を交わして、ベンチに下がった。平野と岸田監督は05年ドラフトの同期。苦楽をともにしてきた指揮官がねぎらった。

引き揚げるレジェンドの姿に、ファンからも大きな拍手。敵味方関係なく、レジェンドの最後に敬意を表した。

平野は京産大から05年大学・社会人ドラフト希望枠でオリックスに入団。11年に最優秀中継ぎ投手、14年に最多セーブに輝いた。メジャー挑戦を経て、21年に復帰後は不動の守護神としてオリックスの3連覇に貢献。23年には日米通算250セーブを達成して名球会入りした。