「１０月の予行演習」で突きつけられたのは、単なる１敗ではなかった。世界一３連覇を狙うドジャースが２４日（日本時間２５日）、本拠地でパドレスに２-４で敗れ、３連戦を１勝２敗で負け越した。試合そのものはすでにワイルドカードシリーズ免除を決めた後の一戦。だが、勝敗以上に短期決戦へ向けた〝不吉な数字〟が浮かび上がった。

米紙「カリフォルニア・ポスト」は２４日（同２５日）、ドジャースの終盤戦の好調ぶりがパドレスに止められたことで「ワールドシリーズへ向けた大きな懸念が再燃した」と指摘した。

ドジャースはこの３連戦前まで１７試合で１４勝。打線、ブルペン、先発陣がようやくかみ合い、地区優勝も決めていた。ただし、その快進撃には落とし穴があった。約１か月にわたってポストシーズン（ＰＳ）進出争いをする有力チームとの対戦がなく、日程に恵まれていたのだ。

パドレスとの顔合わせ自体は７月５日（同６日）以来、約２か月半ぶり。今回はＰＳ進出を自力でつかむため、１球、１点の重みが増した〝短期決戦仕様〟の相手との再戦だった。その勝負どころでシリーズを落とし、ドジャースの弱点が一気にあぶり出された格好だ。

同紙の集計によれば、今季のドジャースは勝率５割超で現時点のＰＳ進出圏にいるチームに２５勝２８敗。しかも直近２か月に限れば、衝撃の２勝１４敗だ。この間にレッドソックス、カブス、ブレーブスには〝スイープ負け〟。ブルワーズとの４連戦でも１勝しかできなかった。

攻撃面の数字も不穏だ。パドレス３連戦では初戦の２回に４点を奪って以降、残る２５イニングで計６得点。得点圏では２５打数４安打に終わった。大谷翔平投手（３２）が２３日（同２４日）に負傷者リスト（ＩＬ）から復帰しても、好機で畳みかける勝負強さは戻り切らなかった。

ＰＳでは、当然ながら弱い相手を選べない。レギュラーシーズン終盤に積み上げた白星が本物だったのか、それとも対戦相手に助けられたものだったのか。地区Ｖとワイルドカードシリーズ免除を手にしても、強敵に勝ち切れない傾向を抱えたままでは安心できない。３連覇への道で真っ先に消すべきは、この〝強豪アレルギー〟だ。