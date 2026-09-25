カブス、2年連続PO進出決定 PCAが40-40達成→鈴木誠也が同点26号…本拠地熱狂
PCAが2024年大谷以来7人目の40本塁打＆40盗塁を達成
【MLB】カブス 2ー1 マーリンズ（日本時間25日・シカゴ）
カブスは24日（日本時間25日）、本拠地で行われたマーリンズ戦で逆転勝ちし、ワイルドカードで2年連続のポストシーズン進出を決めた。鈴木誠也外野手は「2番・右翼」で先発出場し、同点の26号ソロ。PCAことピート・クロウ＝アームストロング外野手は史上7人目の「40本塁打＆40盗塁」を達成した。
PCAは初回先頭で四球を選んで出塁。続く鈴木誠也の打席、初球で二盗を決めた。2試合ぶりの盗塁を決めて、自身初の大台に到達。2024年大谷翔平（ドジャース）以来の40-40を達成した。本拠地のファンは総立ちとなり、拍手喝采だった。
鈴木の一発は1点を追う5回1死だった。右腕ラルストンの甘く入ったスプリットを捉え、左中間へ3試合ぶり一発となる同点弾を放った。3打数2安打1打点で打率.270。チームは1-1で迎えた6回、ホーナーの左前適時打で勝ち越した。
今永昇太投手は31試合登板で11勝10敗、防御率3.74。先発ローテーションの一角としてポストシーズン進出に貢献した。2016年以来10年ぶりのワールドシリーズ制覇を目指す。（Full-Count編集部）