売れ残った柴犬の感動的な成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「愛が溢れてる」「泣けてきた…」「なんて素敵な一家」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『5万円で売れ残っていた犬』を飼った結果→7歳になった現在は…あまりにも幸せな『成長の記録』】

5万円で売れ残っていた犬

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」で紹介されたのは、愛犬についてのエピソード。

柴犬の「おもち」くんは、ハロウィーンセールで5万円になっても、なかなか家族が決まらなかったわんこでした。

新しい家族と出会えないまま過ごしていた中、迎え入れたのが投稿主さん。おもちくんはご夫婦のもとで暮らすことになりました。

おもちくんの成長を見守るうち、いつしか、ご夫婦にとってかけがえのない存在に。毎日の散歩や一緒に過ごす何気ない時間も、大切な思い出になっていったそうです。

最高の相棒が仲間に！

そんなおもちくんのもとへ、ある日新しい家族がやって来ました。迎え入れたのは、シベリアンハスキーの「おこめ」くんです。

犬種は違うものの、2匹はすぐに仲良くなったそうです。家の中では、まるで兄弟のようにじゃれ合うことも。楽しそうに遊んだかと思えば、今度は寄り添ってのんびり過ごすこともありました。

ときには兄弟のように遊び、ときには親子のように寄り添う2匹。年齢や犬種を超えて、自然と距離を縮めていったようです。おもちくんにとってもおこめくんにとっても、お互いが大切な存在になっていったのでしょう。

成長の軌跡に感動

そして、おもちくんは7歳の誕生日を迎えました。現在は、2匹のために建てられた広い芝生付きのお家で暮らしています。優しいご夫婦に愛され、のびのびと毎日を楽しんでいるそうです。

かつて売れ残っていたとは思えないほど、リラックスした表情を浮かべるおもちくん。その姿から、幸せな日々が伝わってきます。

さらに、おこめくんも同じ8月生まれ。2匹一緒に誕生日会を開いたそうです。仲良く並んでお祝いしてもらう姿も微笑ましいもの。

投稿主さんは「この子たちを世界一価値のある存在にしていきたい」と綴っています。愛情に包まれて成長した2匹の姿に、胸が温かくなりますね。

この投稿には「お誕生日おめでとう」「いつまでもお幸せに」「感動をありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

おもちくん＆おこめくんの平和な日常は、YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。