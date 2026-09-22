レイズはレギュラーシーズン終了目前のタイミングで新ユニホームを発表した

レイズは21日（日本時間22日）、新しいビジターユニホームを発表した。22日（同23日）に敵地で行われるヤンキース戦で初お披露目となり、今後はメインのロード用ユニホームとして着用される。しかし、異例のタイミングでの発表に、米ファンからは「なぜ今？」「クレイジーだ」と困惑やツッコミの声が相次いでいる。

今回の新ユニホームの胸元には『タンパベイ』の8文字がカラフルにデザインされており、ロード用で同都市名が復活するのは約20年ぶりのこと。球団は今年3月、公式SNSでファンの意見を求めるアンケートを実施しており、今回のデザインにはファンの声も反映されているという。

約20年ぶりとなる歴史的なユニホーム刷新だが、ファンの視線が集まったのはそのデザイン以上に“お披露目のタイミング”だった。MLB公式X（旧ツイッター）が新ユニホームの写真とともに発表すると、ファンからは驚きと困惑のコメントが殺到した。

「なぜレイズはレギュラーシーズン最後の週に新しいロード用ユニホームを発表したんだ？」

「なんで9月にこんなことやってるの？」

「シーズン残り1週間半って時期の妙な発表だな」

「シーズンの残り6試合とかでユニフォームをお披露目するなんて、クレイジーなことだよ」

「なんとも奇妙なタイミングだ」

一方で、デザイン自体に対しての声もあり、「見た目は最高だね」「カッコいいじゃん！」「アメージング」「美しい」と称賛する書き込みが相次いだ。しかし、なかには「色が最悪」「一番ダサいユニフォーム」と否定的な意見も。敵地ニューヨークでのデビュー戦が大きな注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）