予想外すぎる「子犬との出会い」の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で223万6000回再生を突破し、「呑気すぎやろwww」「警戒心なさすぎ(笑)」「こりゃ大物だわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬を飼った初日→『不安になっているかも』と箱を開けた、次の瞬間…まさかの光景】

子犬が家にやってきた！

TikTokアカウント「raitodonbee」の投稿主さんが柴犬の子犬「どん兵衛」くんを家に連れて帰った日のこと。初めての場所にやって来たばかりなので、箱の中で不安になっているかもしれません。

そこで、様子が気になった投稿主さんが箱を開けてみることにしました。すると、そこには思わず笑ってしまう光景が。

なんとどん兵衛くんは、不安そうにしているどころか、スヤスヤと眠っていたのです。

「大丈夫かな？」という心配をよそに、どん兵衛くんは完全にリラックスモード。投稿主さんが体に触れてみても、まったく起きる気配がありません。そのまま気持ちよさそうに眠り続けていたそうです。

初日とは思えないほどの堂々とした寝姿に、投稿主さんもびっくり。警戒心がほとんど感じられない姿からは、将来大物になりそうな予感がしますね。小さな体で見せた、なんとも頼もしい初日の光景でした。

この投稿には、「もう安心感あって草」「可愛すぎて変な声出た」「幸せな夢を見てそう…」など、多くのコメントが寄せられています。

先輩犬との可愛い一幕

実は、どん兵衛くんには先輩犬がいます。トイプードルの「らい」くんです。

初日から大物感を漂わせていたどん兵衛くんは、らいくんにもまったく臆しません。元気いっぱいに遊び回り、らいくんを戸惑わせることもあるそうです。

小さな後輩に振り回されながらも、一緒に過ごす2匹の姿は微笑ましいもの。大物感たっぷりのどん兵衛くんと、優しく見守るらいくん。賑やかな毎日を楽しんでいるようです。

TikTokアカウント「raitodonbee」には、らいくん＆どん兵衛くんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「raitodonbee」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。