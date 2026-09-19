映画『プリキュア』シリーズ初の興収20億円見込める好発進 初日は1億円超えで金曜日初日の作品としてシリーズ過去最高
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（9月18日公開）の初日の興行成績が1億円を超え、金曜日初日の作品としてシリーズ過去最高を記録した。また、シリーズ初の興行収入20億円を見込めるスタートを切ったと、公式が説明した。
【写真】観客の前でキャラボイスを披露した千賀光莉
本日19日に公開記念舞台あいさつが都内で開催され、千賀光莉、本渡楓、長谷川育美、東山奈央、鬼頭明里が登壇。キャストはそれぞれ、自身が演じるキャラクターの名乗りとともにあいさつし、キャラクターとの“はなまるかわいい”やりとりに会場には、ほっこりとした空気が流れた。
満席の客席を前に、千賀は「すごく嬉しいです。皆さんお越しいただいてありがとうございます。本作は、プロデューサーをはじめ、さまざまなスタッフが熱い思いを込めて制作し、キャストも思いを込めて演じた作品。こうして公開を迎えられて本当にうれしく思います。」と喜び。
本渡も「こうして満席の皆さんのお顔を見ていると、心に響いてくださったのかなって思いますし、お子さんもいらっしゃって、幅広い方が観てくださって嬉しいですね」と笑顔を見せた。
続いて、テレビシリーズではあまり見られない、キュアアンサーとキュアエクレール、キュアミスティックとキュアアルカナというペアで行動するシーンについて話題が及ぶと、千賀と長谷川は、あんなとくれあは変身前から二人のシーンがあったことに触れつつ、キュアアンサーとキュアエクレールになると新鮮さもあったと振り返った。
二人とも明るく、誰とでもコミュニケーションが取れることから、千賀は「相性抜群！」と自信たっぷりにコメント！。続いて長谷川も「最高の2人です！」と太鼓判を押した。
本渡と東山のペアについて、本渡は「面白い2人ですよね。作中で互いに助け合う二人の掛け合いがめちゃくちゃ素敵で大好きです」と語り、東山はキュアアルカナがキュアミスティックに「やるじゃない、ミスティック」と声をかける場面がお気に入りと話し、「あのシーンは心が通じ合ったなと思いました」と明かし、加えて「普段あまり褒めない相手から褒められると嬉しいよね」と笑いを誘った。
自分に自信が持てない少女・かりんを演じた鬼頭は、「かりんちゃんは、私もすごく感情移入して演じることができたキャラクターです。いろいろな気持ちを抱え、頑張り屋さんだからこそ自分のことをダメだと思ってしまうところは、誰しも感じたことがあるんじゃないでしょうか」と共感したことをあげ、さらに、プリキュアがかりんに寄り添いながら助けてくれる姿に触れ、「かりんちゃん自身も救われただろうし、私も演じていて救われたし、見ている皆さんもきっと救われたんじゃないかな」と思いを明かしました。どんな人に映画を見てほしいかという質問に「幅広い年代のいろんな方に見ていただきたいですね。全人類におすすめできる作品だと思いました」と力強く答えると、会場からは大きな拍手が起きた。
イベントの最後に、千賀は「改めまして、本日はお集まりいただきありがとうございます」と感謝を伝え、「かりんやあんな、アランがそれぞれの思いに向かって行動する姿には、みなさんも共感できる何かがあるのではないかと思います。お子さんは、これからいろんなことを経験していく中で、この映画が描いている感情に突き当たる場面がきっとあると思います。その時に、この映画が背中を押してくれるような作品になっていたらいいなと思っております」と温かなメッセージ。キャスト退場後には、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナによる撮影タイムも実施され、最後まで笑顔と拍手に包まれ、公開を華やかに祝う舞台あいさつとなった。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の物語は、ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生する。バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなるというもの。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメとは、そして不思議な庭に隠された秘密とは。『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、『名探偵プリキュア！』と一緒に謎を解き明かすストーリー。
【写真】観客の前でキャラボイスを披露した千賀光莉
本日19日に公開記念舞台あいさつが都内で開催され、千賀光莉、本渡楓、長谷川育美、東山奈央、鬼頭明里が登壇。キャストはそれぞれ、自身が演じるキャラクターの名乗りとともにあいさつし、キャラクターとの“はなまるかわいい”やりとりに会場には、ほっこりとした空気が流れた。
本渡も「こうして満席の皆さんのお顔を見ていると、心に響いてくださったのかなって思いますし、お子さんもいらっしゃって、幅広い方が観てくださって嬉しいですね」と笑顔を見せた。
続いて、テレビシリーズではあまり見られない、キュアアンサーとキュアエクレール、キュアミスティックとキュアアルカナというペアで行動するシーンについて話題が及ぶと、千賀と長谷川は、あんなとくれあは変身前から二人のシーンがあったことに触れつつ、キュアアンサーとキュアエクレールになると新鮮さもあったと振り返った。
二人とも明るく、誰とでもコミュニケーションが取れることから、千賀は「相性抜群！」と自信たっぷりにコメント！。続いて長谷川も「最高の2人です！」と太鼓判を押した。
本渡と東山のペアについて、本渡は「面白い2人ですよね。作中で互いに助け合う二人の掛け合いがめちゃくちゃ素敵で大好きです」と語り、東山はキュアアルカナがキュアミスティックに「やるじゃない、ミスティック」と声をかける場面がお気に入りと話し、「あのシーンは心が通じ合ったなと思いました」と明かし、加えて「普段あまり褒めない相手から褒められると嬉しいよね」と笑いを誘った。
自分に自信が持てない少女・かりんを演じた鬼頭は、「かりんちゃんは、私もすごく感情移入して演じることができたキャラクターです。いろいろな気持ちを抱え、頑張り屋さんだからこそ自分のことをダメだと思ってしまうところは、誰しも感じたことがあるんじゃないでしょうか」と共感したことをあげ、さらに、プリキュアがかりんに寄り添いながら助けてくれる姿に触れ、「かりんちゃん自身も救われただろうし、私も演じていて救われたし、見ている皆さんもきっと救われたんじゃないかな」と思いを明かしました。どんな人に映画を見てほしいかという質問に「幅広い年代のいろんな方に見ていただきたいですね。全人類におすすめできる作品だと思いました」と力強く答えると、会場からは大きな拍手が起きた。
イベントの最後に、千賀は「改めまして、本日はお集まりいただきありがとうございます」と感謝を伝え、「かりんやあんな、アランがそれぞれの思いに向かって行動する姿には、みなさんも共感できる何かがあるのではないかと思います。お子さんは、これからいろんなことを経験していく中で、この映画が描いている感情に突き当たる場面がきっとあると思います。その時に、この映画が背中を押してくれるような作品になっていたらいいなと思っております」と温かなメッセージ。キャスト退場後には、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナによる撮影タイムも実施され、最後まで笑顔と拍手に包まれ、公開を華やかに祝う舞台あいさつとなった。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の物語は、ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生する。バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなるというもの。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメとは、そして不思議な庭に隠された秘密とは。『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、『名探偵プリキュア！』と一緒に謎を解き明かすストーリー。