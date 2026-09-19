ドジャースのエドウィン・ディアス投手（３２）が１８日（日本時間１９日）にメジャーに復帰した。本拠地ジャイアンツ戦で８-２の９回に４番手登板。１回を１安打無失点、２三振だった。チームはそのまま勝った。

先頭イ・ジョンフ（李政厚）はカウント２-１から９６・１マイル（約１５４・７キロ）のフォーシームで三邪飛に打ち取った。代打・マクレイはカウント２-２からの７球目、内角低めのスライダーで空振り三振。続くキズナーはカウント１-１から外角低めのスライダーを中前に運ばれた。４人目のハリスは２球で追い込むと３球目の外角低めのスライダーで空振り三振に仕留めた。



ロバーツ監督が「ローレバレッジ（プレッシャーの低い場面）」と、語っていた通りの起用で、２奪三振は収穫だが、あまり参考にはならない。

ディアスは４月２０日に右ヒジ遊離体手術のため、負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月２９日に復帰したが、９試合に登板して７回２／３を１１失点と苦しみ、８月１８日に首の炎症で再びＩＬに入った。傘下３Ａでは５試合に登板して４回１／３で６失点、防御率１２・４６。１６日（同１７日）のエルパソ戦は１回を１安打無失点で、最速９８・８マイル（約１５９キロ）をマークしたが、空振りを奪うことができなかった。

ディアスの昇格にファンは戦々恐々としている。

「何で悪魔を召喚したんだ」

「馬鹿げている。ディアスは最悪だ」

「ＭＬＢ史上最悪のクローザー」

「ドジャースは１０月に負ける準備をしている…」

「ああ、神様…」

「エイプリルフールの冗談ですか？」

「どれだけセーブ失敗するか見てみよう」

左腕スコットも不安定で守護神不在のドジャース。ワールドシリーズ３連覇へ最大の弱点になりそうだ。