本田圭佑がシンガポールデビューを飾った

シンガポール1部FCジュロンのMF本田圭佑が2年ぶりの公式戦出場で新天地デビューを飾った。

自身11か国目のクラブで新たなスタート切った。

40歳の本田は今年4月、自身11か国・12クラブ目となるジュロンへの加入を発表。現地時間18日に行われたホウガン・ユナイテッドとの試合でベンチ入りすると、後半37分から途中出場で新天地デビューを果たした。公式戦出場はブータン1部のパロFCに所属していた24年8月以来およそ2年ぶりだった。

後半アディショナルタイムには本田のスルーパスを受けたFW安藤瑞季がゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定でゴールは認められなかった。デビュー戦のプレータイムは10分程度だったものの、現地紙「ザ・ストレーツ・タイムズ」は、本田について「ボールに触る機会は限られていたが、即座にインパクトを残した」と報じた。

ジュロンは3-0で勝利し、開幕2連勝となった。次節はインターナショナルウィーク空けの10月10日にゲイラン・インターナショナルと対戦する。本田にさらなる出番は訪れるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）