【ヤンキース】離脱ジャッジのＰＳ出場についてブーン監督が「心を打ち砕く３語」＝米報道
ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手（３４）が１８日（日本時間１９日）、右ふくらはぎの張りで１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に再び入った。ジャッジは６月に右肋骨の疲労骨折でＩＬ入りし、７日（同８日）に復帰したばかりだった。
復帰は最短でのレギュラーシーズン最終戦となる２７日（同２８日）の本拠地オリオールズ戦となる。チームは１７日（同１８日）の時点で、地区首位のレイズに５ゲーム差も離された２位。逆転Ｖは厳しい状況で、２９日（同３０日）のワイルドカード開幕戦でレッドソックスと対戦することが有力だ。
ジャッジのポストシーズン復帰についてこの日、現地メディアに質問されたアーロン・ブーン監督は「Ｉ ｄｏｎ’ｔ ｋｎｏｗ（分からない）」とだけ答えた。出場に前向きなコメントを期待していた地元メディアは落胆。「ヘビー」は「まさに三つの痛い言葉だ」と指摘し「アーロン・ジャッジの怪我についての３語はヤンキースの心を打ち砕くかもしれない」と報じた。
一方、「ニューヨーク・ポスト」紙のグレッグ・ジョイス記者はＸに「ヤンキースはアーロン・ジャッジのふくらはぎの負傷について公表スケジュールを発表しておらず、損傷の程度も明らかにしていない。しかし、昨日ジャッジが治療を受けた後も十分な改善が見られず、その時点でジャッジを検査に送ることにした。ニューヨークに戻ってＰＲＰ注射を受けるかもしれない」と投稿。怪我は予想以上に悪い可能性があり、ポストシーズン出場は厳しいかもしれない。