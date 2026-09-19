最後はやっぱりこの男だ。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）に本拠地シカゴで行われたタイガース戦で、８試合ぶりとなる３２号３ランを放ち、大不振からの復活を印象づけた。３年連続のシーズン１００敗以上から地区優勝、その先につながる「史上最大の下克上」へ地元からは〝村上の法則〟に基づく大爆発を期待されている。

村上は初回の第１打席で甘く入ったシンカーを完璧に捉え、中堅フェンスをはるかに超える４２３フィート（約１２９メートル）の特大弾。３３発の岡本（ブルージェイズ）が塗り変えるまで、メジャー１年目の日本選手の最多本塁打記録だった松井秀喜の３１号を突破した。

４打席目にはチームの１５３試合目にして移籍後初となる三塁打もマーク。地区首位の陥落から一夜にしてガーディアンズと並ぶ首位に返り咲いた。この日終了時で残り９試合。ガーディアンズとは７８勝７５敗と勝敗は同じでデッドヒートは続く。直接対決で７勝６敗と勝ち越しているため、勝敗が並んだままシーズンを終えた場合はホワイトソックスが地区優勝となるが、いずれにせよ僅差の戦いだ。

「ＭＬＢ公式サイト」によると、２年連続で１００敗以上を喫したチームが翌年にポストシーズンに進出した例は皆無。ホワイトソックスの場合は３年連続だけに、まさにＭＬＢの歴史に残る空前の下克上となる。

そこで地元から最も期待されているのが、トンネルからようやく抜けた村上だ。シカゴのメディア「ＳＰＯＲＴＳ ＭＯＣＫＥＲＹ」は「村上のバットが、ホワイトソックスのプレーオフ進出を左右するかもしれない」と最大のキーマンに指名した。

その根拠は、村上の打撃成績とチームの成績が相関関係にあるためだ。今季のホワイトソックスが月別で最高の成績を収めたのは５月。１８勝１０敗で貯金８をたたき出した裏で、村上は月間最多の８本塁打を放ち、ＯＰＳも驚異の０・９３８を記録していた。

一方、チームが６勝１０敗と低迷する今月は村上のバットは冷え込み、打率１割２分５厘、ＯＰＳ０・５６７と持ち前の長打力は鳴りを潜めていた。要するに村上が打てばチームは勝ち、打たなければ負ける。これほど分かりやすい〝法則〟はないだろう。

同メディアは「彼の打撃はチームのプレーオフ進出、その後の展開においても大きな役割を果たす可能性がある。新人選手にこれほどのプレッシャーをかけることは酷かもしれないが、成績はウソをつかない」と断定している。

村上は自らの不振も「長い野球人生にこういう経験も必要。ここをどう乗り越えるかというのがすごく大事」と前向きにとらえ「残り試合、全力で戦っていければ」と気合を入れ直していた。〝世紀の番狂わせ〟を実現できるかは、村上次第だ。