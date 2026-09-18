「ホロライブ」新ユニット『アソビ★まわり隊！』デビュー決定！9月24日・25日初配信
カバーは、同社が運営する「ホロライブ」新ユニット『アソビ★まわり隊！』のデビュー配信を9月24日と25日に実施する。あわせて本日9月18日に各メンバーのYouTubeチャンネルとXアカウントが公開された。
『アソビ★まわり隊！』は「百灯キョーコ（ひゃくとう きょーこ）」、「熱千めら（あちち めら）」、「鈴鳴つづり（すずな つづり）」、「宙科そぴあ（そらしな そぴあ）」の4名で構成される遊び至上主義ユニット。町外れのコインランドリーをアジトにして、自分たちの「面白そう！」から始まる「最高の非日常」を求め日々活動しており、モットーは「アソビの渦で、世界を洗え！」。
9月24日19時より熱千めらさん、同日20時より宙科そぴあさん、9月25日19時より鈴鳴つづりさん、同日20時より百灯キョーコさんの個人チャンネルにてデビュー配信が実施され、9月25日21時からは『アソビ★まわり隊！』のチャンネルにてメンバー4名全員が揃ったユニット初コラボ配信が行なわれる。
□スペシャルページ：https://hololive.hololivepro.com/special/22482/【デビューPV】 【【告知あり！】全 員 集 合 ★パーティー開幕！】
メンバープロフィール【百灯キョーコ / Hyakuto Kyoko】
拡声器を片手に街を走り回る、情熱系ヒーローポリス。
【アソビ★まわり隊！】の「最強」担当。
考えるより先に体が動くタイプで、困っていない人にまで手を差し伸べることも。
拡声器の必要性を感じないくらい声がでかいが、テンションが上がるので肌身離さず持っている。
【公式イラストレーター】松尾省吾
【YouTube】https://www.youtube.com/@HyakutoKyoko
【X】https://x.com/hyakuto_kyoko
「火の用心じゃ～！」が口癖の元気な火消し屋のサラマンダー。
【アソビ★まわり隊！】の「ご利益」担当。
天真爛漫だが、裏では真摯に努力する頑張り屋な性格で、その昔、江戸っ子からも可愛がられていた。
人間からもらった愛情の恩返しをするために、今日もちょっぴり空回りしながら防火に励む！
【公式イラストレーター】南野あき
【YouTube】https://www.youtube.com/@AchichiMela
【X】https://x.com/achichi_mela
笑顔と郵便物を届けて回る、ヤギの郵便屋さん。
【アソビ★まわり隊！】の「よしよし」担当。
どんな場所へも荷物を届けるめちゃつよ戦闘力を持った『運び屋』として暗躍しているが、
渡す手紙を食べてしまう、ふわふわでポンコツな一面も。
【公式イラストレーター】necomi
【YouTube】https://www.youtube.com/@SuzunaTsuzuri
【X】https://x.com/suzuna_tsuzuri
科学をこよなく愛する、（自称）天才宇宙飛行士。
【アソビ★まわり隊！】の「ひらめき」担当。
「世界はこんなに面白い！」という抑えきれない知的好奇心があり、一緒に探究してくれる仲間をたくさん増やそうと企み中。
科学の話をしていると、どこからともなく現れ、目をキラキラさせてこちらを見てくる。
【公式イラストレーター】塩かずのこ
【YouTube】https://www.youtube.com/@SorashinaSopia
【X】https://x.com/sorashina_sopia
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