9月18日 発表

カバーは、同社が運営する「ホロライブ」新ユニット『アソビ★まわり隊！』のデビュー配信を9月24日と25日に実施する。あわせて本日9月18日に各メンバーのYouTubeチャンネルとXアカウントが公開された。

『アソビ★まわり隊！』は「百灯キョーコ（ひゃくとう きょーこ）」、「熱千めら（あちち めら）」、「鈴鳴つづり（すずな つづり）」、「宙科そぴあ（そらしな そぴあ）」の4名で構成される遊び至上主義ユニット。町外れのコインランドリーをアジトにして、自分たちの「面白そう！」から始まる「最高の非日常」を求め日々活動しており、モットーは「アソビの渦で、世界を洗え！」。

9月24日19時より熱千めらさん、同日20時より宙科そぴあさん、9月25日19時より鈴鳴つづりさん、同日20時より百灯キョーコさんの個人チャンネルにてデビュー配信が実施され、9月25日21時からは『アソビ★まわり隊！』のチャンネルにてメンバー4名全員が揃ったユニット初コラボ配信が行なわれる。

□スペシャルページ：https://hololive.hololivepro.com/special/22482/

メンバープロフィール

【デビューPV】【【告知あり！】全 員 集 合 ★パーティー開幕！】【百灯キョーコ / Hyakuto Kyoko】

拡声器を片手に街を走り回る、情熱系ヒーローポリス。

【アソビ★まわり隊！】の「最強」担当。

考えるより先に体が動くタイプで、困っていない人にまで手を差し伸べることも。

拡声器の必要性を感じないくらい声がでかいが、テンションが上がるので肌身離さず持っている。

【公式イラストレーター】松尾省吾

【YouTube】https://www.youtube.com/@HyakutoKyoko

【X】https://x.com/hyakuto_kyoko

【【初配信】ヒーロー×ポリス×最強】【熱千めら / Achichi Mela】

「火の用心じゃ～！」が口癖の元気な火消し屋のサラマンダー。

【アソビ★まわり隊！】の「ご利益」担当。

天真爛漫だが、裏では真摯に努力する頑張り屋な性格で、その昔、江戸っ子からも可愛がられていた。

人間からもらった愛情の恩返しをするために、今日もちょっぴり空回りしながら防火に励む！

【公式イラストレーター】南野あき

【YouTube】https://www.youtube.com/@AchichiMela

【X】https://x.com/achichi_mela

【【初配信】火消し開始なのじゃ！！！】【鈴鳴つづり / Suzuna Tsuzuri】

笑顔と郵便物を届けて回る、ヤギの郵便屋さん。

【アソビ★まわり隊！】の「よしよし」担当。

どんな場所へも荷物を届けるめちゃつよ戦闘力を持った『運び屋』として暗躍しているが、

渡す手紙を食べてしまう、ふわふわでポンコツな一面も。

【公式イラストレーター】necomi

【YouTube】https://www.youtube.com/@SuzunaTsuzuri

【X】https://x.com/suzuna_tsuzuri

【【初配信】初配信のお届けです!】【宙科そぴあ / Sorashina Sopia】

科学をこよなく愛する、（自称）天才宇宙飛行士。

【アソビ★まわり隊！】の「ひらめき」担当。

「世界はこんなに面白い！」という抑えきれない知的好奇心があり、一緒に探究してくれる仲間をたくさん増やそうと企み中。

科学の話をしていると、どこからともなく現れ、目をキラキラさせてこちらを見てくる。

【公式イラストレーター】塩かずのこ

【YouTube】https://www.youtube.com/@SorashinaSopia

【X】https://x.com/sorashina_sopia

【【初配信】科学とは根性】

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