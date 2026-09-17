メゾピアノ、VTuber「しぐれうい」とのコラボ中止を発表 謝罪「深くお詫び」
株式会社colyは17日、イラストレーターでVTuberとしても活動する「しぐれうい」と、ジュニアアパレルブランド「mezzo piano」のコラボ企画「しぐれうい×mezzo piano」を中止すると発表した。10月に開催を予定していたが、同コラボに関してはSNSでさまざまな声が上がっていた。
同企画は、コラボを記念して新規描き下ろしを使用したグッズを発売。10月3～12日に名古屋PARCO、10月15～25日にSHIBUYA109渋谷店、10月17～25日に心斎橋PARCOでPOPUP SHOPを開催する予定だった。
企画会社であるcolyは同日、「諸般の事情により、中止させて頂く事となりました」と報告。「お客様には大変なご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「ご来場をご検討いただいておりましたお客様へは、急なご連絡となり、誠に申し訳ございません」とした。また「本イベントへお申し込みいただいた内容は全て自動でキャンセルとなります。お申し込みいただいたお客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」とした。
同コラボを巡っては、しぐれういの代表曲「粛聖！！ロリ神レクイエム」が、“ロリコン”を題材とした楽曲であることから、女児向けブランド「mezzo piano」とのコラボは不適切だとしてSNS上で疑問視する声が多数上がっていた。
メゾピアノ公式アカウントの「ベリエちゃん」も、Xを通じ「さまざまなご意見をお受けしたこと、また店舗運営をはじめとする関係者の安全に関わる内容もあったため、本コラボレーションは中止とさせていただきました。本件につきまして、ご心配をおかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでした」と説明。
しぐれういもXを通じ、企画中止を報告。また「様々なご意見をいただきましたこと、また私を含む関係者への暴力行為を示唆する脅迫もあり、安全を考慮し本コラボレーションは中止となりました。ご来場を検討いただいておりました皆さまへは急なご連絡となり、またご心配をおかけすることとなり誠に申し訳ございません」と謝罪した。