フォルラン率いる“新生”ウルグアイ代表、日本代表と対戦するメンバーが決定！ バルベルデら順当選出＆サトリアーノら新顔も
ウルグアイサッカー協会（AUF）は16日、日本代表とも対戦するアジア遠征に臨むウルグアイ代表のメンバーを発表した。
9月下旬から10月初旬にかけて設けられたインターナショナルマッチ期間で、ウルグアイ代表はアジア遠征を実施。今月24日に日本代表と、28日に韓国代表と、来月6日にインド代表と対戦する。
ディエゴ・フォルラン新監督の初陣となる今回。先んじてラージリストの46名を公開していたなか、ついに正式メンバーが決定。W杯得点王の元Jリーガーは、フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）を筆頭に、ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）やホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）、ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）らを順当に選出した。
さらに、ホセ・ボルダラス監督の下で成長著しいマルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）や、今夏に欧州5大リーグ初挑戦としてスペインに渡ったファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）といった“新顔”も加えている。
招集メンバーは以下の通り。
■ウルグアイ代表
▼GK
サンティアゴ・メレ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
クリストフェル・フィエルマリン（ブカラマンガ／コロンビア）
ティアゴ・カルドソ（ベルグラーノ／アルゼンチン）
▼DF
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ナイタン・ナンデス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
サンティアゴ・モウリーニョ（ビジャレアル／スペイン）
セバスティアン・カセレス（セルタ／スペイン）
ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）
ホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）
フアン・ロドリゲス（カリアリ／イタリア）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
▼MF
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）
ルーカス・トレイラ（ガラタサライ／トルコ）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
ロドリゴ・サラサール（スポルティング／ポルトガル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
▼FW
マルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）
フェデリコ・ビニャス（トルーカ／メキシコ）
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）
9月下旬から10月初旬にかけて設けられたインターナショナルマッチ期間で、ウルグアイ代表はアジア遠征を実施。今月24日に日本代表と、28日に韓国代表と、来月6日にインド代表と対戦する。
ディエゴ・フォルラン新監督の初陣となる今回。先んじてラージリストの46名を公開していたなか、ついに正式メンバーが決定。W杯得点王の元Jリーガーは、フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）を筆頭に、ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）やホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）、ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）らを順当に選出した。
招集メンバーは以下の通り。
■ウルグアイ代表
▼GK
サンティアゴ・メレ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
クリストフェル・フィエルマリン（ブカラマンガ／コロンビア）
ティアゴ・カルドソ（ベルグラーノ／アルゼンチン）
▼DF
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ナイタン・ナンデス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
サンティアゴ・モウリーニョ（ビジャレアル／スペイン）
セバスティアン・カセレス（セルタ／スペイン）
ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）
ホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）
フアン・ロドリゲス（カリアリ／イタリア）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
▼MF
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）
ルーカス・トレイラ（ガラタサライ／トルコ）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
ロドリゴ・サラサール（スポルティング／ポルトガル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
▼FW
マルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）
フェデリコ・ビニャス（トルーカ／メキシコ）
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）