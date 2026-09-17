元チームメートのアロンソにメジャー通算300号を許した

【MLB】オリオールズ 7ー5 メッツ（日本時間16日・ニューヨーク）

メッツの千賀滉大投手が15日（日本時間16日）、本拠地でのオリオールズ戦の9回に救援登板。元チームメートのピート・アロンソ内野手にメジャー通算300号となる痛恨の同点ソロを被弾した。1点リードを守れずセーブ失敗となったが、本拠地ファンが元同僚の大記録達成に歓声をあげる異例の光景にも、試合後は大人の対応を見せた。

悪夢の1球は9回だった。勝利まであとアウト3つの場面でマウンドに上がった千賀だったが、1死走者なしから甘く入ったフォークをアロンソに逃さず捉えられた。打球はそのまま左翼席へ吸い込まれ、試合は振り出しに。アロンソはこの一発でメジャー通算300号を達成した。

抑え損ねたショックに加え、被弾直後には地元メッツファンからアロンソへ大歓声が送られるという複雑な光景が広がった。しかし試合後、取材に応じた千賀はその光景を静かに振り返った。地元放送局「SNY」が公式X（旧ツイッター）で伝えている。

「ピートに関しては、僕は本当に長く彼がすごいバッターっていうのも近くで見させてもらいましたし、やっぱりこのファンにどんだけ愛されてるかっていうのが今のファンの歓声で分かると思うので。まあ彼だからこそ、僕自身別に嫌な気はしないです」

主砲として長年ニューヨークを盛り上げた元同僚への愛着と、それを称えるファンの思いに理解を示した千賀。屈辱の被弾となったものの、元同僚の大記録とファンとの絆を尊重する大人の対応を見せていた。（Full-Count編集部）