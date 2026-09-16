「今の調子ならホームラン王もいける!!!」ロッテ26歳右の大砲が落合博満氏以来40年ぶりの日本人30号「この日を何十年待ったことか」

山口はロッテでは落合氏以来となるシーズン30号を記録した（C）産経新聞社

40年の壁を、26歳のバットが打ち破った。



ロッテは9月15日に行われた日本ハム戦（エスコンF）に7－6と勝利。

【動画】歴史を作った！ロッテでは落合氏以来となる30号を放った山口のアーチシーン

「1番・指名打者」で先発した山口航輝が29、30号を2打席連続で放ち、球団の日本人選手では1986年の落合博満氏以来となるシーズン30本塁打を達成した。

まずは4－3の6回2死一塁。3番手・田中正義の初球、高めの直球を振り抜くと、打球を左翼スタンドへ放り込んだ。

節目に王手をかける29号2ランを放つと勢いは止まらない。

8回に万波中正に救援陣が本塁打を許し、6ー6の同点に追いつかれると9回、先頭の打席で柳川大晟から2打席連続となるホームランを左中間スタンド上段へ運んだ。

追いすがる日本ハムを再び突き放す30号ソロ。大台到達を告げる一発は、そのまま7－6の勝利を決めるアーチとなった。