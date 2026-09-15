J2仙台は15日、公式サイトを更新。クラブマスコットの「ベガッ太」ついて、同日付で1カ月の出演停止処分を科すことを発表した。ベガッ太を巡っては、13日のリーグ札幌戦において不適切な言動が確認されていた。

クラブは「先般お伝えしております、9月13日 ユアテックスタジアム仙台にて開催した明治安田J2リーグ 第6節 北海道コンサドーレ札幌戦におけるクラブマスコットのベガッ太による不適切な行動に対し、当クラブは本件を重く受け止め、当該マスコットに対し、9月15日付で1か月の出演停止処分を科すことといたしました。併せて、教育の徹底、管理体制の見直し等の再発防止策を速やかに実施してまいります」とベガッ太に対する処分を公表。

そして「このたび、クラブマスコット ベガッ太による不適切な行動により、多くのみなさまにご不快な思いとご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

札幌戦の会場ではベガッ太が札幌のサポーターに向けて「ヒグマにおそわれたことある？」と書かれたボードを見せた事が明らかになり、SNS上で物議を醸していた。