激しいタックルに見舞われた宮澤。幸いにも大事には至らなかった。（C）Getty Images

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　あまりにも危険なプレーだ。

　イングランドのウィメンズ・スーパーリーグ第２節で、現地９月13日に宮澤ひなたを擁するマンチェスター・ユナイテッドは、浜野まいかと松窪真心が所属するチェルシーとホームで対戦。０－５の完敗を喫した。

　問題のシーンは、後半アディショナルタイムの90＋４分に起きた。宮澤は自陣ボックス内でセカンドボールに反応。そこに相手のケイデイシャ・ブキャナンがスライディングタックルを試みる。ブキャナンの足裏が、宮澤の脛を直撃する。
 
　思わず倒れ込む宮澤。レッドカードが出されてもおかしくないファウルに、主審はブキャナンを警告処分にとどめた。

　SNSでも当該シーンがシェアされると、「マジで危ない」「間違いなくレッドカード」「退場にすべきタックル」「脚を折るようなタックル」といった声があがった。

　宮澤はこの試合で最後までプレー。大事に至らなかったのが幸いだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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