「マジで危ない」「脚を折るようなタックル」宮澤ひなたの脛を直撃！“足裏”危険ファウルに「間違いなくレッドカード」の声
あまりにも危険なプレーだ。
イングランドのウィメンズ・スーパーリーグ第２節で、現地９月13日に宮澤ひなたを擁するマンチェスター・ユナイテッドは、浜野まいかと松窪真心が所属するチェルシーとホームで対戦。０－５の完敗を喫した。
問題のシーンは、後半アディショナルタイムの90＋４分に起きた。宮澤は自陣ボックス内でセカンドボールに反応。そこに相手のケイデイシャ・ブキャナンがスライディングタックルを試みる。ブキャナンの足裏が、宮澤の脛を直撃する。
思わず倒れ込む宮澤。レッドカードが出されてもおかしくないファウルに、主審はブキャナンを警告処分にとどめた。
SNSでも当該シーンがシェアされると、「マジで危ない」「間違いなくレッドカード」「退場にすべきタックル」「脚を折るようなタックル」といった声があがった。
宮澤はこの試合で最後までプレー。大事に至らなかったのが幸いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは痛い！ 宮澤を襲った「退場にすべきタックル」
イングランドのウィメンズ・スーパーリーグ第２節で、現地９月13日に宮澤ひなたを擁するマンチェスター・ユナイテッドは、浜野まいかと松窪真心が所属するチェルシーとホームで対戦。０－５の完敗を喫した。
問題のシーンは、後半アディショナルタイムの90＋４分に起きた。宮澤は自陣ボックス内でセカンドボールに反応。そこに相手のケイデイシャ・ブキャナンがスライディングタックルを試みる。ブキャナンの足裏が、宮澤の脛を直撃する。
思わず倒れ込む宮澤。レッドカードが出されてもおかしくないファウルに、主審はブキャナンを警告処分にとどめた。
SNSでも当該シーンがシェアされると、「マジで危ない」「間違いなくレッドカード」「退場にすべきタックル」「脚を折るようなタックル」といった声があがった。
宮澤はこの試合で最後までプレー。大事に至らなかったのが幸いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは痛い！ 宮澤を襲った「退場にすべきタックル」