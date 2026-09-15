新天地で早くもフィットしている佐野。(C)Getty Images

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　補強は大成功と言っていいだろう。

　今夏にNECからオランダ王者の名門PSVに移籍した佐野航大は、９月13日のエールディビジ第６節スパルタ戦（４－１）で、衝撃の加入後初ゴールを決めた。

　１－１で迎えた39分、ペナルティエリアの外から、GKを無力化する強烈なミドルシュートを叩き込んだのだ。
 
　この22歳MFに対し、現地のファンからは次のようなコメントが寄せられた。

「俺たちのヒーローだ」
「なんて選手だよ」
「信じられないほど凄い」
「彼が来てくれてよかった」
「トッププレーヤーになるだろう」
「PSVのレジェンドになるぞ」
「とんでもない補強だ」
「このワールドクラスにたった1500万ユーロ（約27億円）しか払わなかったなんて。本当にお買い得だ」
「リーグ最高の選手だ」

チャンピオンズリーグ（CL）のデビュー戦となった10日のシャフタール戦（１－１）でも、攻守に圧巻のパフォーマンスを披露。早くも名門の主軸として君臨している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】佐野航大が決めた衝撃のミドル弾

　