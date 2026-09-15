「とんでもない補強だ」「信じられないほど凄い」CLで無双→衝撃ミドル弾！オランダ名門で躍動する日本人MFに現地ファンから絶賛相次ぐ！「このワールドクラスがたった27億円とは」
補強は大成功と言っていいだろう。
今夏にNECからオランダ王者の名門PSVに移籍した佐野航大は、９月13日のエールディビジ第６節スパルタ戦（４－１）で、衝撃の加入後初ゴールを決めた。
１－１で迎えた39分、ペナルティエリアの外から、GKを無力化する強烈なミドルシュートを叩き込んだのだ。
この22歳MFに対し、現地のファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「俺たちのヒーローだ」
「なんて選手だよ」
「信じられないほど凄い」
「彼が来てくれてよかった」
「トッププレーヤーになるだろう」
「PSVのレジェンドになるぞ」
「とんでもない補強だ」
「このワールドクラスにたった1500万ユーロ（約27億円）しか払わなかったなんて。本当にお買い得だ」
「リーグ最高の選手だ」
チャンピオンズリーグ（CL）のデビュー戦となった10日のシャフタール戦（１－１）でも、攻守に圧巻のパフォーマンスを披露。早くも名門の主軸として君臨している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大が決めた衝撃のミドル弾
今夏にNECからオランダ王者の名門PSVに移籍した佐野航大は、９月13日のエールディビジ第６節スパルタ戦（４－１）で、衝撃の加入後初ゴールを決めた。
１－１で迎えた39分、ペナルティエリアの外から、GKを無力化する強烈なミドルシュートを叩き込んだのだ。
この22歳MFに対し、現地のファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「俺たちのヒーローだ」
「なんて選手だよ」
「信じられないほど凄い」
「彼が来てくれてよかった」
「トッププレーヤーになるだろう」
「PSVのレジェンドになるぞ」
「とんでもない補強だ」
「このワールドクラスにたった1500万ユーロ（約27億円）しか払わなかったなんて。本当にお買い得だ」
「リーグ最高の選手だ」
チャンピオンズリーグ（CL）のデビュー戦となった10日のシャフタール戦（１－１）でも、攻守に圧巻のパフォーマンスを披露。早くも名門の主軸として君臨している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大が決めた衝撃のミドル弾