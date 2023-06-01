「こんなことがあり得るのか」「日本が韓国の先を行った」日本サッカー界初の“快挙”に韓メディアが衝撃！「極めて困難な偉業」「韓国人は成し遂げられなかった」
現地９月12日のプレミアリーグ第４節で、鎌田大地と冨安健洋を擁するクリスタル・パレスが、前田大然が加入したイプスウィッチとホームで対戦し、２－３で敗れた。
この一戦では、鎌田が先発出場し、２アシストをマーク。冨安は34分、前田は63分から途中出場し、史上初めて、日本人３選手が同時にプレミアリーグのピッチに立った。
この快挙に、韓国メディア『スポーツ朝鮮』が反応。「こんなことがあり得るのか。日本が韓国の先を行った。プレミアリーグ史上初、クリスタル・パレス対イプスウィッチ戦で日本代表選手３人（鎌田、冨安、前田）が同時出場。韓国人が成し遂げられなかったことを実現した」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本サッカーが韓国を上回り、歴史を刻んだ。イングランド・プレミアリーグの１試合に日本人選手３人が同時に出場するという初の記録を打ち立てたのだ。世界最高峰のプロリーグとされるプレミアにおいて、同じアジアの国から３人の選手が同時にプレーすることは極めて困難な偉業である」
同メディアは「韓国勢では、パク・チソン、イ・ヨンピョ、キ・ソンヨン、ソン・フンミン、ファン・ヒチャンらによる“コリアン・ダービー”はあったものの、３人の韓国人選手が同一試合に同時出場した例は一度もない」と説明し、こう続けた。
「2026-27シーズンにおいて、韓国人選手の出場はまだない。ソン・フンミンは昨夏、トッテナムを離れてLAFCに移籍した。ファン・ヒチャンは最近、ウォルバーハンプトン（イングランド２部）からドイツのシャルケへレンタル移籍した。ブレントフォードのDFキム・ジスはまだ出場機会を得ていない」
「対照的に、プレミアリーグの登録メンバーには多数の日本人選手が名を連ねている。ソン・フンミンが全盛期を過ぎてプレミア去って以来、韓国と日本の勢力図は変化している」
日本サッカー界の新たな偉業に驚きを衝撃を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】躍動する鎌田大地が圧巻の２アシスト！２つ目は冨安健洋が起点に
この一戦では、鎌田が先発出場し、２アシストをマーク。冨安は34分、前田は63分から途中出場し、史上初めて、日本人３選手が同時にプレミアリーグのピッチに立った。
この快挙に、韓国メディア『スポーツ朝鮮』が反応。「こんなことがあり得るのか。日本が韓国の先を行った。プレミアリーグ史上初、クリスタル・パレス対イプスウィッチ戦で日本代表選手３人（鎌田、冨安、前田）が同時出場。韓国人が成し遂げられなかったことを実現した」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「韓国勢では、パク・チソン、イ・ヨンピョ、キ・ソンヨン、ソン・フンミン、ファン・ヒチャンらによる“コリアン・ダービー”はあったものの、３人の韓国人選手が同一試合に同時出場した例は一度もない」と説明し、こう続けた。
「2026-27シーズンにおいて、韓国人選手の出場はまだない。ソン・フンミンは昨夏、トッテナムを離れてLAFCに移籍した。ファン・ヒチャンは最近、ウォルバーハンプトン（イングランド２部）からドイツのシャルケへレンタル移籍した。ブレントフォードのDFキム・ジスはまだ出場機会を得ていない」
「対照的に、プレミアリーグの登録メンバーには多数の日本人選手が名を連ねている。ソン・フンミンが全盛期を過ぎてプレミア去って以来、韓国と日本の勢力図は変化している」
日本サッカー界の新たな偉業に驚きを衝撃を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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