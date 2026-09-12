「悲惨」「恥ずべき醜態をさらした」また負けた…19歳日本代表が加入したスペイン名門が大惨事、５試合で勝点１、泥沼の最下位で地元紙が糾弾「屈辱的」「誰も事態を収拾できない」
スペインの名門がまさかの苦境に陥っている。
現地９月11日に開催されたラ・リーガの第５節で、日本代表MF佐藤龍之介が所属するバレンシアがセビージャと敵地で対戦。81分にセットプレーからファン・イグレシアスにヘディングシュートを叩きこまれ、０－１で敗れた。
この黒星により、開幕５戦で１分け４敗の勝点１。最下位脱出はできなかった。
地元のスポーツ紙『SUPER DEPORTE』は、「バレンシアCFはピスファン（セビージャの本拠地）で恥ずべき醜態をさらした。今年に入ってすっかりお馴染みとなった光景だ。状況は改善しないどころか、試合を重ねるごとに悪化している」と糾弾した。
「バレンシアCFは屈辱的な状況にあまりに慣れきっており、その事実は危機的ですらある。チームはラ・リーガの最下位に沈んでおり、今後もそこに留まるか、少なくとも降格圏内から抜け出せないように見える」
「この惨状は長引いているが、誰も事態を収拾できていない。移籍市場での動きを『成功』とみなすようなクラブには、まともな判断を下せる人間がいないからだ。ロン・グーリー（CEO）は試合中に居眠りでもしていたに違いない」
同紙は「とはいえ、選手たちの責任も免れない。（バレンシアと対戦した際に、『こいつらマジで酷い』と口にしたバルセロナの）ロドリは謝罪したが、現実として、一部の選手の実力は所詮その程度なのだ。そして、それは彼ら自身のせいではない。バレンシアというクラブの格に見合った戦力だと判断した人物の責任である」と批判を続けた。
そして、佐藤を含め、「合格点に近いプレーをした選手は皆無に等しかった。悲惨」と酷評した。
２試合ぶりに先発にした19歳の日本代表MFは、左サイドハーフでプレー。なかなか持ち味を発揮できかった。絶不調のチームとともに正念場だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】芸術的なタッチ！日本代表MFが決めた超絶ループ弾
現地９月11日に開催されたラ・リーガの第５節で、日本代表MF佐藤龍之介が所属するバレンシアがセビージャと敵地で対戦。81分にセットプレーからファン・イグレシアスにヘディングシュートを叩きこまれ、０－１で敗れた。
この黒星により、開幕５戦で１分け４敗の勝点１。最下位脱出はできなかった。
地元のスポーツ紙『SUPER DEPORTE』は、「バレンシアCFはピスファン（セビージャの本拠地）で恥ずべき醜態をさらした。今年に入ってすっかりお馴染みとなった光景だ。状況は改善しないどころか、試合を重ねるごとに悪化している」と糾弾した。
「この惨状は長引いているが、誰も事態を収拾できていない。移籍市場での動きを『成功』とみなすようなクラブには、まともな判断を下せる人間がいないからだ。ロン・グーリー（CEO）は試合中に居眠りでもしていたに違いない」
同紙は「とはいえ、選手たちの責任も免れない。（バレンシアと対戦した際に、『こいつらマジで酷い』と口にしたバルセロナの）ロドリは謝罪したが、現実として、一部の選手の実力は所詮その程度なのだ。そして、それは彼ら自身のせいではない。バレンシアというクラブの格に見合った戦力だと判断した人物の責任である」と批判を続けた。
そして、佐藤を含め、「合格点に近いプレーをした選手は皆無に等しかった。悲惨」と酷評した。
２試合ぶりに先発にした19歳の日本代表MFは、左サイドハーフでプレー。なかなか持ち味を発揮できかった。絶不調のチームとともに正念場だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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