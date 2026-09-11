「お風呂にしっかり浸かる人」「シャワーだけで済ます人」どちらが健康的？メディカルドック監修医がそれぞれのメリットなどを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「お風呂にしっかり浸かる人」「シャワーだけで済ます人」どちらが健康的？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（医師）

お風呂に浸かる健康メリット

【経歴】医師、医学博士。福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長、東京予防クリニック院長を歴任。現在は神宮前統合医療クリニックなどで脳機能向上、認知症予防を中心に診療している。【資格・所属】日本脳神経外科学会専門医日本脳卒中学会専門医日本抗加齢医学会専門医日本健康経営専門医

「お風呂にしっかり浸かる人」と「シャワーだけで済ます人」は、体の汚れを落とすという目的は同じでも、体への影響には違いがあると考えられています。

特に、自律神経（リラックスや緊張を調整する神経）、血管の広がり方、体温の変化などに違いが出ることが報告されています。それぞれの特徴や注意点について見ていきましょう。

寝つきが良くなる効果

入浴によって体が温まると、その後、手足の血管が広がり、体の中心部の体温（深部体温）がゆっくり下がっていきます。この体温の変化が眠気につながる可能性があると考えられています。

就寝の1～2時間前に、ぬるめ（38～40℃程度）のお湯に10～15分ほど浸かると、寝つきが良くなることを示した研究もあります。ただし、効果の感じ方には個人差があります。

また、入浴習慣がある人で抑うつ症状が少ないという観察研究もありますが、入浴すればうつ病を予防できる、と断定できる段階ではありません。睡眠の質が整うことが、間接的に心の健康に良い影響を与える可能性がある、と考えられています。

温熱効果

お風呂で体が温まると、体の中ではヒートショックプロテイン（HSP）と呼ばれる、細胞を守る働きを持つたんぱく質が関与する可能性が示されています。HSPは、細胞のダメージを修復する働きなどに関わるとされています。

温熱刺激が代謝や炎症反応に良い方向に働く可能性を示唆する研究もありますが、日常的な入浴だけで糖尿病やアルツハイマー病を予防できると断定することはできません。現時点では、体を適度に温めることが体調維持に関係している可能性がある、という段階です。

心血管疾患の予防効果

お風呂で体が温まると血管が広がり、血流が増えます。また、水圧の影響で心臓へ戻る血液量も増えます。その結果、心拍数や血圧に変化が起こります。

こうした反応は軽い運動に似た面もあり、長期的に血管機能に良い影響がある可能性が示唆されています。実際に、入浴頻度が高い人で心筋梗塞や脳卒中の発症が少ない傾向を示した観察研究もあります。

ただし、これは関連が示されたものであり、入浴そのものが病気を直接予防するとは言い切れません。生活習慣全体（運動・食事・睡眠など）の影響も大きいため、入浴だけで健康が決まるわけではないことを理解しておくことが大切です。

シャワーを浴びる健康メリット

シャワーの最大の利点は、短時間で汗や皮脂を落とし、清潔を保ちやすいことです。皮膚を清潔に保つことは、感染予防や皮膚トラブルの予防にもつながります。

ただし、洗いすぎや熱すぎるお湯は、かえって皮膚の乾燥やかゆみの原因になります。やさしく、必要な部位を中心に洗うことが大切です。

皮膚の状態を管理しやすい

乾燥肌の人やアトピー体質の人では、湯船に長時間浸かるよりも、短時間のぬるめシャワーのほうが皮膚状態を管理しやすい場合があります。

皮膚科では、「熱すぎない温度」「短時間」「こすりすぎない」「入浴後すぐ保湿」が基本とされています。肌の状態に合わせて方法を選ぶことが大切です。

体全体への負担が少ない

湯船に浸かると血圧や心拍数の変動が起こりやすくなりますが、シャワーは体全体が水に浸からないため、比較的負担が小さいと考えられています。

体調が優れない日や高齢者では、シャワーの方が安全に行いやすい場合があります。

冷水シャワーは話題になることがありますが、大規模試験では「自己申告の病欠日数は減ったものの、実際の病気の日数は変わらなかった」とする報告もあり、健康効果の根拠はまだ限定的です。無理をして続ける必要はありません。

「お風呂にしっかり浸かる人」「シャワーだけで済ます人」どちらが健康的？

湯船に浸かると、入浴後に手足の皮膚温が上昇し、リラックスしやすくなる可能性があると報告されています。また、疲労感やストレスの軽減について、シャワーよりも入浴の方が改善が大きかったとする研究もあります。

一方で、冬場の急激な温度変化は血圧の大きな変動を引き起こし、特に高齢者では入浴中の事故や突然の体調悪化につながる可能性があります。

そのため、「どちらがより健康的か」と一概に決めることはできません。

・睡眠やリラックスを重視する日は、ぬるめ・短時間の安全な入浴。

・体調が不安定な日や寒暖差が大きい日は、シャワーに切り替える。

このような使い分けが現実的で安全な選択といえるでしょう。

「お風呂とシャワー」についてよくある質問

ここまでお風呂とシャワーについて紹介しました。ここでは「お風呂とシャワー」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お風呂に浸かることでどんな病気を予防する可能性が高まるのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

入浴頻度が高い人で、心血管疾患や機能低下の発症が少ない傾向を示した観察研究はあります。ただし、これは「関連」を示したものであり、入浴だけで病気を予防できると断定することはできません。

安全な温度・時間を守りながら、運動・食事・睡眠などの基本的な生活習慣とあわせて考えることが大切です。

まとめ

湯船は、条件が整えば睡眠やリラックスに役立つ可能性があります。一方で、寒暖差や熱いお湯、長湯は事故のリスクを高めることがあります。

シャワーは短時間で清潔を保ちやすく、体への負担が比較的小さい方法です。特に高齢者や体調が不安定な日には安全性の面でメリットがあります。

「どちらが正しい」というよりも、安全を最優先に、体調や季節に合わせて使い分けることが、もっとも現実的で続けやすい選択といえるでしょう。

「お風呂とシャワー」と関連する病気

「お風呂とシャワー」と関連する病気は12個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系

高血圧症

心筋梗塞狭心症不整脈

ヒートショック

脳神経系

内科の病気

脳梗塞脳出血自律神経失調症糖尿病

低血糖

皮膚科の病気

アトピー性皮膚炎

乾燥性湿疹

入浴やシャワーは基本的に健康的な生活習慣ですが、血圧や血糖の変動、皮膚への刺激が関係する病気では注意が必要です。特に高齢者や持病のある方は、温度・時間・体調に合わせた入浴方法を選ぶことが大切です。

「お風呂とシャワー」と関連する症状

「お風呂とシャワー」と関連している、似ている症状は10個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

めまい（立ちくらみ）

動悸

息切れ

胸の痛み頭痛

のぼせ

かゆみ（皮膚の乾燥）

しびれ

脱力感

意識がもうろうとする

入浴中や直後に起こる症状の多くは、血圧変動・体温変化・脱水が関係しています。「いつもと違う」「強い症状がある」「数分で改善しない」といった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献

Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke. Heart. 2020

A review of Japanese-style bathing: its demerits and merits. J Physiol Anthropol. 2022

Bathing Frequency and Onset of Functional Disability Among Japanese Older Adults. J Epidemiol. 2019

交通事故死の約3倍？！冬の入浴中の事故に要注意！｜政府広報オンライン

Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2019