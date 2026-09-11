“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめの、“もちもちトップス”でカフェ巡りする姿に反響「綺麗」
元KSB瀬戸内海放送でフリーアナウンサーでグラビアアイドルの白戸ゆめのが10日にInstagramを更新。カフェ巡り中のオフショットを披露すると、ファンから「めっちゃ綺麗」「素敵」といった反響が寄せられた。
【写真】“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめのが「スタイル抜群」 水着ショットも
白戸が「この時期から大活躍する肌触り最高のもちもちトップスをゲット」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはノースリーブのトップスにジャケットを羽織った白戸が、カフェで佇む姿が収められている。
彼女のオフショットにファンからは「大人ちっくな佇まい」「ゆめのちゃんめっちゃ綺麗です」「素敵」「very very beautiful」などの声が集まっている。
■白戸ゆめの（しらと ゆめの）
1995年9月28日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2018年、アナウンサー兼記者として瀬戸内海放送へ入社。2021年9月に退社すると、翌月にはホリプロに所属し、フリーアナウンサー、グラビアアイドルとして活動している。今年4月には初の写真集『Lily』（光文社）をリリースしたほか、『令和No.1フリーアナウンサー』（講談社）などデジタル写真集多数。自身のInstagramでは、仕事のオフショットや、趣味のスポーツ観戦の一コマ、グラビアカットなどを公開し、ファンを楽しませている。
引用：「白戸ゆめの」instagram（@yumeno.s_）
【写真】“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめのが「スタイル抜群」 水着ショットも
白戸が「この時期から大活躍する肌触り最高のもちもちトップスをゲット」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはノースリーブのトップスにジャケットを羽織った白戸が、カフェで佇む姿が収められている。
■白戸ゆめの（しらと ゆめの）
1995年9月28日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2018年、アナウンサー兼記者として瀬戸内海放送へ入社。2021年9月に退社すると、翌月にはホリプロに所属し、フリーアナウンサー、グラビアアイドルとして活動している。今年4月には初の写真集『Lily』（光文社）をリリースしたほか、『令和No.1フリーアナウンサー』（講談社）などデジタル写真集多数。自身のInstagramでは、仕事のオフショットや、趣味のスポーツ観戦の一コマ、グラビアカットなどを公開し、ファンを楽しませている。
引用：「白戸ゆめの」instagram（@yumeno.s_）